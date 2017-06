Những phát ngôn ấn tượng của ông chủ Him Lam Dương Công Minh

Là người khá kín tiếng nhưng ông chủ tập đoàn Him Lam - Dương Công Minh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vài ngày gần đây khi trở thành gương mặt được giới thiệu vào HĐQT Sacombank. Ảnh: CafeBiz. Cùng với đó là dự án sân golf Tân Sơn Nhất của tập đoàn Him Lam cũng được người dân đặc biệt quan tâm. Ảnh: Vietnamnet. Ông Minh không chỉ được biết đến với những thành công đáng ngưỡng mộ mà còn nổi tiếng với những phát ngôn đậm chất "ông chủ". Ông từng nói: "Him Lam không phải là công ty gia đình trị mà là độc trị. Chỉ mình Dương Công Minh là người quyết định thôi. Người đứng đầu của Him Lam sau này sẽ là con trai tôi". Ảnh: Nhaquanly. Sự "độc tài" trong cách quản trị và điều hành cũng thể hiện rõ trong phát ngôn của ông chủ Him Lam. "Him Lam là một tay tôi làm nên, từ tiền của tôi vay nặng lãi, từ cái đầu của tôi, từ tính cách của tôi. Mỗi sản phẩm Him Lam - từng căn nhà chung cư là do chính tay tôi xem bản vẽ, thi công. Khi tôi thiết kế, xây dựng một căn nhà, nó phải đạt chuẩn mực mà tôi luôn đặt ra cho mọi sản phẩm". Ảnh: CafeBiz. Ngoài tính cách nóng nảy, ông Minh cũng là người vô cùng lạc quan. "Cuộc đời tôi không có thất bại. Tôi chỉ toàn thấy thành công may mắn trong cuộc đời". Ảnh: Zing. Là người giàu có nhưng ông Minh không hề khoe khoang, ngược lại rất khiêm tốn. "Tôi là người giàu. Tuy nhiên đã biết cách làm giàu thì cũng cần biết cách khiêm tốn, tránh khoe khoang. Nhà cửa của tôi ở đàng hoàng nhưng hiếm người biết nhà tôi như thế nào. Tránh để người ta có những nhìn nhận không cần thiết". Ảnh: Zing. Không sinh ra ở thành phố nên ông Minh thừa nhận mình vẫn mang sự nhút nhát của người nông thôn. "Tôi quê Bắc Ninh. Tôi giữ sự nhút nhát của người nông thôn". Ảnh: BlueVN. Ông luôn quan niệm phải lấy lòng giai cấp công nhân và nông dân ở Việt Nam mới làm được việc. "Ở Việt Nam, giai cấp công nhân và nông dân làm chủ nên họ phải thích mình thì mới làm việc được nên mình phải lấy lòng họ". Ảnh: Media. Khắt khe trong quản lý, điều hành nhưng ông Dương Công Minh cũng được xem là doanh nhân hào phóng nhất Việt Nam. Cho đến nay tập đoàn Him Lim đã bỏ ra khoảng 500 tỷ đồng để xây dựng trường học từ thiện. Ông cũng là một trong những doanh nhân có xu hướng đóng góp trở lại cho quê hương, họ tộc nhiều nhất. Ảnh: BlueVN.

Là người khá kín tiếng nhưng ông chủ tập đoàn Him Lam - Dương Công Minh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vài ngày gần đây khi trở thành gương mặt được giới thiệu vào HĐQT Sacombank. Ảnh: CafeBiz. Cùng với đó là dự án sân golf Tân Sơn Nhất của tập đoàn Him Lam cũng được người dân đặc biệt quan tâm. Ảnh: Vietnamnet. Ông Minh không chỉ được biết đến với những thành công đáng ngưỡng mộ mà còn nổi tiếng với những phát ngôn đậm chất "ông chủ". Ông từng nói: "Him Lam không phải là công ty gia đình trị mà là độc trị. Chỉ mình Dương Công Minh là người quyết định thôi. Người đứng đầu của Him Lam sau này sẽ là con trai tôi". Ảnh: Nhaquanly. Sự "độc tài" trong cách quản trị và điều hành cũng thể hiện rõ trong phát ngôn của ông chủ Him Lam . "Him Lam là một tay tôi làm nên, từ tiền của tôi vay nặng lãi, từ cái đầu của tôi, từ tính cách của tôi. Mỗi sản phẩm Him Lam - từng căn nhà chung cư là do chính tay tôi xem bản vẽ, thi công. Khi tôi thiết kế, xây dựng một căn nhà, nó phải đạt chuẩn mực mà tôi luôn đặt ra cho mọi sản phẩm". Ảnh: CafeBiz. Ngoài tính cách nóng nảy, ông Minh cũng là người vô cùng lạc quan. "Cuộc đời tôi không có thất bại. Tôi chỉ toàn thấy thành công may mắn trong cuộc đời". Ảnh: Zing. Là người giàu có nhưng ông Minh không hề khoe khoang, ngược lại rất khiêm tốn. "Tôi là người giàu. Tuy nhiên đã biết cách làm giàu thì cũng cần biết cách khiêm tốn, tránh khoe khoang. Nhà cửa của tôi ở đàng hoàng nhưng hiếm người biết nhà tôi như thế nào. Tránh để người ta có những nhìn nhận không cần thiết". Ảnh: Zing. Không sinh ra ở thành phố nên ông Minh thừa nhận mình vẫn mang sự nhút nhát của người nông thôn. "Tôi quê Bắc Ninh. Tôi giữ sự nhút nhát của người nông thôn". Ảnh: BlueVN. Ông luôn quan niệm phải lấy lòng giai cấp công nhân và nông dân ở Việt Nam mới làm được việc. "Ở Việt Nam, giai cấp công nhân và nông dân làm chủ nên họ phải thích mình thì mới làm việc được nên mình phải lấy lòng họ". Ảnh: Media. Khắt khe trong quản lý, điều hành nhưng ông Dương Công Minh cũng được xem là doanh nhân hào phóng nhất Việt Nam. Cho đến nay tập đoàn Him Lim đã bỏ ra khoảng 500 tỷ đồng để xây dựng trường học từ thiện. Ông cũng là một trong những doanh nhân có xu hướng đóng góp trở lại cho quê hương, họ tộc nhiều nhất. Ảnh: BlueVN.