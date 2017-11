Những món đồ tuyệt đối không nên mua trong ngày Black Friday 2017

Dù rất muốn sở hữu một chiếc iPhone mới của Apple thì bạn cũng không nên mua sản phẩm này trong ngày Black Friday 2017. Ảnh: Cnet. Bởi, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất Best Buy sẽ giảm giá cho khách hàng iPhone 8 và iPhone 8 Plus khoảng 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). Ảnh: NDTV Gadgets. Tuy nhiên, khách hàng phải có hợp đồng với nhà mạng. Thêm nữa, các giao dịch iPhone 8 Plus sẽ vô cùng khan hiếm. Ảnh: The Verge. Trong ngày Black Friday, sẽ tràn ngập các mẫu laptop giá rẻ. Tuy nhiên, hầu hết không phải là máy cấu hình cao. Ảnh: Best Buy. Nếu muốn sở hữu chiếc laptop có đồ họa cao cấp và bộ xử lý nhanh thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 9. Đây là thời điểm giảm giá và ưu đãi lớn nhất tại Mỹ. Ảnh: HP Store. Rất nhiều quần áo mùa đông sẽ được bán trong ngày Thứ Sáu đen. Tuy nhiên, chúng đều là mẫu đã qua mùa hoặc lỗi thời. Ảnh: Rent My Wardrobe. Trong khi đó, quần áo mùa đông có đợt giảm giá lớn nhất khoảng 50% vào tháng 12. Ảnh: StyleCaster. Cho dù rất muốn sở hữu các món đồ trang sức hàng hiệu lấp lánh nhưng hãy kiên trì đợi đến 3 hoặc tháng 5 vì đó mới là lúc mặt hàng này bán với giá tốt nhất. Ảnh: LinkedIn. Nếu cho rằng mua chăn ga gối đệm vào ngày Black Friday là rẻ nhất thì bạn đã sai lầm. Thực tế, vào đầu tháng Giêng có một ngày hội dành cho các mặt hàng gối và ga giường gọi là “White Sales”. Hầu hết các mặt hàng đều giảm 70% - 75% trong dịp này. Ảnh: Westin Store. Bạn cũng không nên mua đồ trang trí Giáng sinh trong ngày Black Friday. Nếu muốn mua đồ trang trí Giáng sinh độc và lạ của Mỹ giảm giá online, nên mua trước dịp lễ Giáng sinh khoảng 1 - 2 tuần. Ảnh: Rakem. Đây là thời gian các đơn vị phân phối sẽ giảm giá tới 50% cho mặt hàng. Ảnh: Awesome Desktop. Video: Black Friday mua sắm "siêu" giảm giá (Nguồn Giác Minh/Youtube)

