Những loại trái cây lạ đang “gây sốt” trên thị trường Việt

Trái cây lạ được nhắc đến là quả cà chua Tamarillo hay còn gọi là cà chua thân gỗ có nguồn gốc từ khu vực Nam và Trung Mỹ. Một số cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã nhập quả cà chua này từ Ecuador và bán ra với giá 1.000.000 đồng/kg. Mặc dù có giá cao chót vót nhưng người bán cho biết, hàng về đến đâu hết đến đấy. Tamarillo có màu vàng hoặc đỏ sáng, hình bầu dục hoặc elip, cũng như các họ hàng cà chua khác tại Việt Nam, nhưng giá thì gấp 100 lần… Cà chua này có thể dùng ăn tươi hoặc nước ép, sinh tố, các món xào nấu như bình thường. Chuối vỏ đỏ còn gọi là chuối đỏ Dacca, loại chuối này được tìm thấy ở Úc. Chuối đỏ có kích thước nhỏ hơn quả chuối Việt Nam một chút. Chuối có vỏ màu đỏ đậm hoặc hơi tím với hương vị vẫn mang đặc trưng của một quả chuối thông thường. Chuối đỏ giàu Kali, vitamin B6 và Vitamin C, rất tốt cho cơ thể. Chuối đỏ có các tác dụng như cung cấp năng lượng cho cơ thể, ngăn ngừa sỏi thận, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và tốt cho máu. Hiện giá của chuối đỏ khá cao, khoảng 500.000 đồng/nải. Bất chấp Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thanh long và có những thời điểm, trái thanh long Việt đắp đống ngoài đường do thị trường nước ngoài ép giá, loại thanh long vàng có xuất xứ từ Malaysia vẫn được người Việt săn mua với giá cắt cổ lên tới 700.000 đồng/kg. Quả thanh long vàng Malaysia có vỏ bóng vàng đẹp mắt, khá mọng nước, ăn có vị thơm ngon đặc biệt cùng với mác trái cây nước ngoài, nên mặc dù có giá đắt gấp nhiều lần so với thành long Việt thì loại trái cây này vẫn khan hàng và hút khách mua. Dây tây Bạch Tuyết là giống trái cây độc đáo có nguồn gốc từ Nam Mỹ, từng gần như tuyệt chủng trên thế giới. Năm 2010, loại dâu này được người dân Hà Lan, Bỉ "hồi sinh" thành giống dâu thương mại và người Nhật Bản nhập giống về trồng mấy năm gần đây. Khi bé, quả dâu màu xanh, lúc chín chuyển dần sang màu trắng, còn mắt dâu lại có màu chấm bi đỏ khá đẹp. Quả căng mọng, vỏ ngoài trắng, ăn có vị ngọt, mùi thơm như dứa,... loại dâu tây trắng hay còn gọi là dâu tây Bạch Tuyết được đánh giá là loại dâu thơm ngon và hiếm nhất thế giới, khiến giới nhà giàu Việt phát cuồng dù giá lên đến 1,6 triệu đồng/kg. Giống xoài tím ngắt lạ mắt này được nhân giống thành công từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Thái Lan, có nguồn gốc từ một loại xoài của Đài Loan. Loại xoài này khi chưa chín có màu xanh lá giống như nhiều loại xoài khác, khi chín quả dần chuyển sang tím vô cùng lạ mắt, ruột xoài có màu vàng sậm, vị ngọt mát và thơm. Đây là loại xoài mới nên được rất nhiều người tìm mua vì lạ mắt, lạ miệng. Một quả xoài khi chín có thể đạt trọng lượng 0,8-1,2 kg; hiện giá bán loại xoài tím khoảng 200.000 đồng/kg. Chanh ngón tay đã được những người thổ dân Aborigine ở Úc trồng cách đây mấy trăm năm. Nhờ có giá trị kinh tế cao, giống chanh này ngày càng được nhân rộng hơn. Cây chanh ngón tay cao từ 2 -10 m, lá rất nhỏ, nhánh có nhiều gai. Cây có thể trồng bằng hạt hoặc chiết, ghép. Người dân Úc thường dùng gốc ghép của cây cam Troyer citrange với giống chanh ngón tay để cây phát triển nhanh và cho trái ngon hơn. Dù giá chanh ngón tay lên đến hơn 3,5 triệu đồng/kg,song giới nhà giàu Việt vẫn mê mẩn, tranh nhau đặt mua. Hiện cây giống có giá khoảng 400.000 đồng/cây. Tuy không còn xa lạ với châu Âu nhưng giống dưa hấu tí hon mới được du nhập vào Việt Nam thời gian ngắn gần đây. Phần ruột của quả dưa này không có màu đỏ mà là màu xanh nhạt, nhỏ bằng đầu ngón tay, ăn giòn mát như dưa chuột. Các chị em hiện rất ưa thích dùng loại dưa hấu thu nhỏ này để làm các món salad, rau trộn, vừa ngon miệng vừa đẹp da. Tuy nhiên giá của loại quả này không hề rẻ chút nào, dao động từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/kg.

Trái cây lạ được nhắc đến là quả cà chua Tamarillo hay còn gọi là cà chua thân gỗ có nguồn gốc từ khu vực Nam và Trung Mỹ. Một số cửa hàng hoa quả nhập khẩu ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã nhập quả cà chua này từ Ecuador và bán ra với giá 1.000.000 đồng/kg. Mặc dù có giá cao chót vót nhưng người bán cho biết, hàng về đến đâu hết đến đấy. Tamarillo có màu vàng hoặc đỏ sáng, hình bầu dục hoặc elip, cũng như các họ hàng cà chua khác tại Việt Nam, nhưng giá thì gấp 100 lần… Cà chua này có thể dùng ăn tươi hoặc nước ép, sinh tố, các món xào nấu như bình thường. Chuối vỏ đỏ còn gọi là chuối đỏ Dacca, loại chuối này được tìm thấy ở Úc. Chuối đỏ có kích thước nhỏ hơn quả chuối Việt Nam một chút. Chuối có vỏ màu đỏ đậm hoặc hơi tím với hương vị vẫn mang đặc trưng của một quả chuối thông thường. Chuối đỏ giàu Kali, vitamin B6 và Vitamin C, rất tốt cho cơ thể. Chuối đỏ có các tác dụng như cung cấp năng lượng cho cơ thể, ngăn ngừa sỏi thận, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và tốt cho máu. Hiện giá của chuối đỏ khá cao, khoảng 500.000 đồng/nải. Bất chấp Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thanh long và có những thời điểm, trái thanh long Việt đắp đống ngoài đường do thị trường nước ngoài ép giá, loại thanh long vàng có xuất xứ từ Malaysia vẫn được người Việt săn mua với giá cắt cổ lên tới 700.000 đồng/kg. Quả thanh long vàng Malaysia có vỏ bóng vàng đẹp mắt, khá mọng nước, ăn có vị thơm ngon đặc biệt cùng với mác trái cây nước ngoài, nên mặc dù có giá đắt gấp nhiều lần so với thành long Việt thì loại trái cây này vẫn khan hàng và hút khách mua. Dây tây Bạch Tuyết là giống trái cây độc đáo có nguồn gốc từ Nam Mỹ, từng gần như tuyệt chủng trên thế giới. Năm 2010, loại dâu này được người dân Hà Lan, Bỉ "hồi sinh" thành giống dâu thương mại và người Nhật Bản nhập giống về trồng mấy năm gần đây. Khi bé, quả dâu màu xanh, lúc chín chuyển dần sang màu trắng, còn mắt dâu lại có màu chấm bi đỏ khá đẹp. Quả căng mọng, vỏ ngoài trắng, ăn có vị ngọt, mùi thơm như dứa,... loại dâu tây trắng hay còn gọi là dâu tây Bạch Tuyết được đánh giá là loại dâu thơm ngon và hiếm nhất thế giới, khiến giới nhà giàu Việt phát cuồng dù giá lên đến 1,6 triệu đồng/kg. Giống xoài tím ngắt lạ mắt này được nhân giống thành công từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Thái Lan, có nguồn gốc từ một loại xoài của Đài Loan. Loại xoài này khi chưa chín có màu xanh lá giống như nhiều loại xoài khác, khi chín quả dần chuyển sang tím vô cùng lạ mắt, ruột xoài có màu vàng sậm, vị ngọt mát và thơm. Đây là loại xoài mới nên được rất nhiều người tìm mua vì lạ mắt, lạ miệng. Một quả xoài khi chín có thể đạt trọng lượng 0,8-1,2 kg; hiện giá bán loại xoài tím khoảng 200.000 đồng/kg. Chanh ngón tay đã được những người thổ dân Aborigine ở Úc trồng cách đây mấy trăm năm. Nhờ có giá trị kinh tế cao, giống chanh này ngày càng được nhân rộng hơn. Cây chanh ngón tay cao từ 2 -10 m, lá rất nhỏ, nhánh có nhiều gai. Cây có thể trồng bằng hạt hoặc chiết, ghép. Người dân Úc thường dùng gốc ghép của cây cam Troyer citrange với giống chanh ngón tay để cây phát triển nhanh và cho trái ngon hơn. Dù giá chanh ngón tay lên đến hơn 3,5 triệu đồng/kg,song giới nhà giàu Việt vẫn mê mẩn, tranh nhau đặt mua. Hiện cây giống có giá khoảng 400.000 đồng/cây. Tuy không còn xa lạ với châu Âu nhưng giống dưa hấu tí hon mới được du nhập vào Việt Nam thời gian ngắn gần đây. Phần ruột của quả dưa này không có màu đỏ mà là màu xanh nhạt, nhỏ bằng đầu ngón tay, ăn giòn mát như dưa chuột. Các chị em hiện rất ưa thích dùng loại dưa hấu thu nhỏ này để làm các món salad, rau trộn, vừa ngon miệng vừa đẹp da. Tuy nhiên giá của loại quả này không hề rẻ chút nào, dao động từ 1,3 - 1,5 triệu đồng/kg.