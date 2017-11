Những loại cây được dân văn phòng săn mua, bày trong phòng làm việc

Kim ngân có nghĩa là “tiền vàng”, vì thế mà loại cây này rất thích hợp trồng trong văn phòng hay bày trang trí trên bàn làm việc. (Ảnh Cayvahoa) Cây kim ngân không chỉ có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ mà còn giúp mang lại may mắn cho chủ nhân. (Ảnh Hstatic) Cây kim tiền còn có tên gọi khác là cây phát tài. Đây cũng là một loại cây may mắn bạn có thể trồng trong văn phòng làm việc của mình. (Ảnh Sinhthaikinhbac). Cây kim tiền có đặc điểm sinh sôi và phát triển mạnh, các nhánh cây sống tốt ngay cả trong môi trường thiếu ánh nắng nên được xem là loại cây mang lại phú quý, may mắn. (Ảnh Plantrentals) Với màu lá đậm ấn tượng và vẻ đẹp sang trọng của mình, cây trầu bà đế vương rất thích hợp để bài trí tại làm việc. (Ảnh Baoduongcanhquan) Cây trầu bà đế vương còn được xếp hàng “vô địch” hấp thụ các độc tố trong các loại cây nội thất. (Ảnh Landscaping24h) Cũng mang vẻ đẹp quý phái và sang trọng giống cây trầu bà đế vương đó là cây Bao thanh thiên. (Ảnh Sitenoithat) Cây Bao thanh thiên bày trên bàn làm việc được xem như một lời chúc tới chủ nhân của nó luôn luôn gặp điều may mắn. (Ảnh Bopbonbon) Một loại cây khác cũng được dân công sở cực kỳ ưa chuộng đó là cây đại đế vương. (Ảnh Ytimg) Cây đại đế vương có hình dáng đẹp, thể hiện tinh thần và uy quyền của người lãnh đạo, đồng thời vẫn mang đến cảm giác tươi mát, thoải mái cho không gian làm việc. (Ảnh Cayxanhphongthuy)

