Những loại cây bạn nhất định nên trồng dịp cuối năm

Không ngào ngạt sắc hương như nhiều loài hoa khác nhưng hoa mai là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp. Chính vì vậy mà hoa mai là cây cảnh được ưa chuộng đặc biệt trong dịp cuối năm của người Việt. Ảnh: Hoasaigon. Hoa mai thích hợp với khí hậu nóng ấm, từ 25 – 30 độ C, có thể chịu được nhiệt độ cao trong nhiều ngày, nhiều tháng. Tuy nhiên, ở nhiệt độ thấp (dưới 10 độ C), mai sinh trưởng kém. Ảnh: TinyBook. Điều quan trọng nhất khi trồng mai kiểng trong nhà là việc bón phân, chăm sóc phải khoa học. Mùa nắng nên tưới hàng ngày để đất đủ ẩm, mùa mưa cần đảm bảo tiêu thoát nước tốt và chỉ tưới khi đất khô. Ảnh: Dân Việt. Mai trồng trong chậu thoát hơi nước nhanh nên cần tưới nhiều lần hơn so với mai trồng trong đất. Lưu ý chỉ tưới vào sáng sớm hay chiều mát. Hạn chế tưới quá đẫm vào chiều tối vì dễ phát sinh sâu bệnh do độ ẩm quá cao vào ban đêm. Ảnh: Blogger. Mang sắc trắng tượng trưng cho hòa bình, giúp chúng ta giải tỏa mọi căng thẳng, cây hoa lan Ý phù hợp trồng trong nhà. Ảnh: Cayvahoa. Trồng lan ý không cần phải đặt ở những nơi nhiều ánh sáng nhưng phải duy trì độ ẩm cho đất, lý tưởng nhất là tưới 1 lần/tuần. Ảnh: Chamsoccaytrong. Có màu sắc đẹp mắt nên hoa đồng tiền giúp không gian sống thêm bừng sáng. Vụ thu tháng 9, 10 là thời điểm thích hợp nhất để bạn tạo nên những chậu hoa đồng tiền đặt xung quanh nhà. Ảnh: Hatgionghoa. Lưu ý, hoa đồng tiền phải trồng nổi. Bộ rể của cây phải ngang với mặt đất và không nên trồng sâu quá. Bởi nó sẽ khiến cây chậm phát triển và nụ của cây không mọc được hay bị thối rể và thối nụ. Ảnh: Caycanhgiahuy. Hoa hồng nhiều màu sắc vừa giúp trang trí nhà cửa, vừa đem lại sức sống cho không gian. Trồng hoa hồng cần phải chọn nơi có ánh nắng mặt trời chiếu buổi sáng hay nắng chiếu xuyên, tránh ánh nắng gay gắt và những nơi thiếu sáng. Ảnh: Hoasaigon. Cây hoa hồng ưa ẩm nên mỗi ngày phải tưới nước 2 lần, sáng sớm và chiều mát. Tránh tưới lúc tối hoặc lúc trưa nắng hay ban đêm, nước thường đọng trên lá cây dễ bị nấm bệnh. Ảnh: Nhanong. Không chỉ giúp làm sạch không gian sống, cây vạn niên thanh còn tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, tăng hiệu quả công việc và giảm căng thẳng. Ảnh: Khám phá. Vạn niên thanh ưa bóng mát và thích những nơi thoáng đãng, mát mẻ. Nên tưới nước có độ ẩm bằng nhiệt độ phòng. Trong thời kỳ sinh trưởng của cây, nên nhớ bón phân đạm để cây nhanh lớn. Ảnh: Bancaynoithat.

