Những lần tiền cũ Việt Nam bị rao bán giá cao "khủng"

Sau hàng chục năm mất giá, tờ tiền cũ Việt Nam 100 đồng bất ngờ được lưu hành trên thị trường ngày 2/12 tại trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Ảnh: Zing. Gần 6 năm nay, Ngân hàng Nhà nước không còn phát hành tiền giấy mệnh giá dưới 5.000 đồng. Vì vậy, việc tìm kiếm tiền mệnh giá nhỏ vô cùng khó khăn, đặc biệt là tiền giấy 100 đồng. Ảnh: Zing. Tờ 100 đồng là đồng tiền có mệnh giá thấp nhất trong hệ thống tiền tệ đang lư hành tại Việt Nam. Theo các nhân viên ngân hàng, hiện không thể đổi tờ 100 đồng tại các ngân hàng do từ lâu nhu cầu sử dụng đồng tiền này trong giao dịch không còn. Ảnh: Vietnamnet. Hiện nay, các đầu mối rao bán tiền giấy 100 đồng cao gấp 150 lần giá trị thật. Đổi tiền lẻ mệnh giá 100 đồng đang là siêu lợi nhuận. Tuy nhiên số lượng cung rất ít trong khi nhu cầu lại rất lớn. Ảnh: Báo Nghệ An. Trên các trang thương mại điện tử của nước ngoài lớn như eBay, Amazon… loại tiền mệnh giá 100 đồng được rao bán khá rộng rãi, nhưng phí quy đổi cao gấp 99 -170 lần giá trị. Trên trang eBay một cọc 1.000 tờ 1.000 đồng được bán với giá gần 4 triệu đồng. Ảnh: Zing. Trước đó, tiền 1 đồng của Việt Nam cũng được rao bán với giá siêu hot. 1.000 tờ 1 đồng có giá lên đến gần 2.000 USD. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2014, tờ tiền 200 đồng của Việt Nam được rao bán trên một số trang mạng trực tuyến với mức giá 2,49 USD chưa kể phí giao hàng, cao gấp 260 lần giá trị thực. Ảnh: Zing. Được coi là "hoa hậu" tiền cotton và mang lại may mắn, tờ 10.000 đồng từng được mua với giá cao gấp vài lần, từ 25.000 - 50.000 đồng. Ảnh: Internet. Tờ 20.000 đồng in năm 1991 cũng từng được rao bán với giá 50.000 đồng. Ảnh: Suutaptien. Tờ tiền mệnh giá 50.000 in năm 1994 từng được bán với giá 140.000 đồng. Ảnh: Suutaptien. Video: tiền giấy việt nam (Nguồn Youtube)

