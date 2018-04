Những lần "ông lớn" Starbucks bị tố kém chất lượng

Theo nguồn tin mới đây trên Reuters, một thẩm phán tại Los Angeles (Mỹ) vừa ra phán quyết buộc công ty Starbucks và các hãng bán cà phê khác phải gắn nhãn cảnh báo nguy cơ gây ung thư lên các sản phẩm cà phê bán tại California. Ảnh: Reuters. Trước đó, Starbucks đã bị một nhóm phi lợi nhuận kiện lên tòa với cáo buộc vi phamk luật của bang yêu cầu hãng phải ghi cảnh báo đối với khách hàng về các loại hoá chất có trong sản phẩm có thể gây ung thư. Ảnh: Eater. Phán quyết trên có thể khiến Starbucks mất hàng triệu USD tiền phạt nếu không tuân thủ dán nhãn cảnh báo trên sản phẩm. Ảnh: BI. Còn nhớ, ngày 17/6/2016, thương hiệu Starbucks từng phải đối mặt với vụ kiện bị tố cáo ăn gian 25% sữa trong món cà phê latte, dựa trên một công thức được thông qua vào năm 2009 để tiết kiệm tiền sữa. Ảnh: Getty Images. Theo nguyên đơn tố cáo, Starbucks yêu cầu nhân viên pha chế đổ vơi đồ uống, cách miệng cốc hơn 6 mm. Cách này giúp hãng tiết kiệm hàng triệu USD chi phí và làm giàu bằng cách thu nhiều hơn giá trị thực mà sản phẩm của họ mang lại. Ảnh: Time Magazine. Trước đó, tháng 5/2016, một người phụ nữ ở Chicago cũng đâm đơn kiện Starbucks do hãng ăn bớt lượng chất lỏng và bỏ quá nhiều đá trong đồ uống lạnh. Tuy nhiên, Starbucks phủ nhận. Ảnh: CNBC. Năm 2014, đồ uống của Starbucks bị tố không thực sự tự nhiên. Tờ USA Today trích dẫn thông tin từ một blog nổi tiếng về dinh dưỡng Food Babe khẳng định, người đọc thường xuyên nhầm lẫn khi đọc hương vị bí ngô với những “gia vị theo mùa như quế, gừng, hạt nhục đầu khấu và đinh hương”. Ảnh: Popsugar. Vani Hari, thành viên Food Babe, khẳng định không có thành phần bí ngô thực sự trong cốc Pumpkin Spice Latte của hãng Starbucks, mà chỉ có chất tạo hương vị nhân tạo. Ảnh: Fortune. Năm 2017, Starbucks bị tố ngó lơ yêu cầu gọi đồ khiến khách hàng bị tiêu chảy tới 11 lần. Ảnh: Facebook. Theo đó, anh Demit Strato đã nhắc nhân viên cửa hàng Starbucks 2 lần về việc thay vì cho sữa thường thì hãy cho sữa đậu nành do bị dị ứng. Tuy nhiên, anh Demit Strato vẫn nhận được một cốc cà phê với sữa thường khiến anh bị đau bụng, tiêu chảy. Ảnh: Phoenix New Times. Video: Starbucks bị kiện vì bỏ quá nhiều đá vào thức uống. Nguồn: FBNC.

