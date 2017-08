Những dịch vụ “hút khách” khi sốt xuất huyết hoành hành

“Ăn nên, làm ra” trong mùa dịch

Dịch sốt xuất huyết bùng phát, Hà Nội đã huy động 25 máy phun công suất lớn trên ô tô, 10 máy phun mù nóng, 180 máy phun đeo vai để phun hóa chất nhằm “hạ hỏa” dịch sốt xuất huyết. Chưa cảm thấy an tâm, nhiều người dân đã tìm đến các dịch vụ phun muỗi tại nhà.

Các sản phẩm đèn xua muỗi, diệt muỗi được bày bán trên thị trường. ảnh: T.G



Theo anh Nguyễn Văn Chiến (phường Mỹ Đình I – quận Nam Từ Liêm) cho biết, anh vừa phải bỏ ra 1,5 triệu đồng để phun thuốc diệt muỗi cho căn nhà 3 tầng của mình. “Vì nhà có con nhỏ, dịch bệnh lại đang diễn biến phức tạp nên tôi thuê người đến phun cho an tâm, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh”, anh Chiến cho hay.

Do nhiều người có nhu cầu sử dụng dịch vụ như anh Chiến nên chỉ cần gõ cụm từ “phun thuốc diệt muỗi” trên Google sẽ cho ra cả trăm công ty quảng cáo dịch vụ diệt muỗi giá rẻ tận nhà. Các công ty đều quảng cáo “sử dụng các sản phẩm nhập ngoại của Anh, Pháp, Mỹ đã được chứng nhận, kiểm định an toàn đối với người sử dụng”. Các công ty này còn quảng cáo có chế độ bảo hành 3-6 tháng có nơi lên đến 1 năm cho dịch vụ phun muỗi để tạo sự an tâm cho khách hàng.

Theo đó, giá của dịch vụ diệt muỗi được tính theo tổng diện tích mặt sàn. Đối với căn hộ có tổng diện tích dưới 50m2 có giá trọn gói là 300.000 đồng, căn hộ có diện tích từ 50 – 100m2 có giá trọn gói là 400.000đồng, căn hộ có diện tích trên 100m2 được tính 4.000 đồng/m2.

Theo khảo sát của PV, tại các tuyến phố như Đê La Thành, Láng Hạ, Hoàng Quốc Việt… có khá nhiều cửa hàng bán thuốc diệt muỗi, diệt mối. Anh Minh (chủ cửa hàng trên phố Láng Hạ) cho biết, chỉ tính riêng việc bán và phun thuốc diệt muỗi, mỗi ngày cửa hàng anh thu trên dưới 10 triệu đồng. Theo đó, thuốc diệt muỗi có các dòng phổ biến như thuốc Fedona 10SC, gói pha được với 1 lít nước, giá 15 ngàn đồng/gói.

Ngoài ra, có những loại đắt như Permethrin 50EC (nhập từ Anh quốc) có giá 1,5 triệu đồng/1 lít, tính thêm công thợ đi phun là 300 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên khách hàng phải đặt lịch trước 2-3 ngày cửa hàng mới bố trí được nhân viên đến phun.

“Hầu hết các gia đình đều đặt dịch vụ đến tận nhà phun và chủ yếu vào các ngày cuối tuần. Trung bình một ngày chúng tôi phun được từ 5-7 khách, nhưng vào những ngày cuối tuần lên đến 15-20 khách. Do vậy chúng tôi đều báo khách hàng phải đặt lịch trước để cửa hàng bố trí thợ” anh Minh cho hay.

Còn theo anh Lực - chủ cửa hàng trên phố Láng Hạ, kể từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, cửa hàng cũng ăn nên làm ra nhờ dịch vụ phun thuốc muỗi. Theo đó, số lượng khách hàng tìm đến dịch vụ diệt muỗi tăng gấp 6-7 lần bình thường, doanh thu cũng tăng mạnh. Do vậy anh Lực đã mạnh tay chi tiền quảng cáo trên Google để thu hút khách hàng.

Cẩn trọng với “ma trận” thuốc, sản phẩm đuổi muỗi

Các sản phẩm xịt trực tiếp lên người với công dụng xua muỗi.

Ngoài các dịch vụ phun thuốc muỗi, dịp này các cửa hàng điện máy, các cửa hàng mỹ phẩm, hàng thuốc,... cũng được dịp quảng cáo hàng loạt các sản phẩm với công dụng xua muỗi, đuổi muỗi.

Theo chủ một cửa hàng điện máy trên phố Pháo Đài Láng cho hay: “Gần đây thấy nhiều người hỏi về các thiết bị đuổi muỗi nên tôi cũng nhập về bán thêm. Cửa hàng tôi có các sản phẩm như đèn compac đuổi muỗi, đèn diệt muỗi. Đèn compac này nhỏ, rẻ mà cũng tiện dụng nên rất nhiều người hỏi mua. Chỉ 95.000 đồng/chiếc nhưng vừa thắp sáng như bóng đèn bình thường vừa đuổi được muỗi. Ngoài ra, còn có đèn diệt muỗi bằng tia cực tím, đèn bẫy và diệt muỗi có giá từ 200.000 – 300.000 đồng/chiếc hay các sản phẩm truyền thống như nhang đuổi muỗi, vợt muỗi...”.

Tại các cửa hàng bán đồ mỹ phẩm cũng quảng cáo hàng loạt các sản phẩm với tính năng xua muỗi như vòng tay đuổi muỗi, kem xua muỗi, miếng dán đuổi muỗi, túi treo chống muỗi, các loại tinh dầu,...

Vòng đeo tay đuổi muỗi chỉ từ 8.000 - 30.000 đồng/vòng; combo 10 bộ dán đuổi muỗi gồm 60 miếng chỉ có 65.000 đồng. Những chiếc túi treo đuổi muỗi có nhiều mức giá khác nhau như loại 60 ngày có giá 150.000 – 160.000 đồng/túi, loại 180 ngày có giá 200.000 – 220.000 đồng/túi và loại 360 ngày có giá trên 300.000 đồng/túi.

“Các loại tinh dầu sả, bạc hà, quế... vừa có công dụng làm thơm cho ngôi nhà lại đuổi được muỗi nên được rất nhiều người hỏi mua. Các sản phẩm này đều có nguồn gốc từ thiên nhiên nên có thể xịt trực tiếp lên người hoặc sử dụng cho các loại đèn xông tinh dầu, an toàn đối với cả trẻ nhỏ” chủ một cửa hàng mỹ phẩm giới thiệu.

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm với công dụng diệt muỗi, xua muỗi đang được quảng cáo, bày bán trên thị trường đều chưa có kiểm chứng về công dụng cũng như độ an toàn. Người tiêu dùng trước khi lựa chọn các sản phẩm nên tìm hiểu kĩ càng để tránh trường hợp “tiền mất tật mang”.