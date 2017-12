Những con búp bê kém đẹp nhưng vẫn đắt cắt cổ

Búp bê L'Oiseleur: Đây là con búp bê đắt giá nhất thế giới, được chế tác theo hình tượng người huấn luyện chim trong thời kỳ Phục Hưng. Trên cơ thể búp bê có tới 2.340 bộ phận. Mức giá hiện tại của nó là 6,25 triệu USD (141,9 tỷ VND). Búp bê Alexander: Những cô búp bê của dòng Alexander kinh điển thường được diện những bộ trang phục vô cùng đắt giá, bao gồm áo long, đồ hàng hiệu, thậm chí chúng còn được đeo pha lê Swarovski. Mỗi cô búp bê có giá 5 triệu USD (113,5 tỷ VND).Búp bê Barbie kim cương: Đây là tác phẩm của một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng tại Úc. Cô búp bê này sở hữu một bộ đầm đen ma mị và chuỗi vòng đeo cổ làm bằng kim cương hồng nặng 1 carat. Giá bán của búp bê là 302.000 USD(6,8 tỷ VND) Gấu Teddy nạm đá quý: Nhân dịp kỷ niệm 125 năm “ngày sinh” của gấu Teddy, một công ty ở Đức đã cho ra đời sản phẩm gấu Teddy nạm đá quý phiên bản giới hạn. Hai mắt của những chú gấu này được làm từ ngọc sapphire. Giá bán của chúng là 193.000 USD/con (4,3 tỷ VND). Bộ sưu tập 1595 búp bê Barbie: Một người phụ nữ đã lập kỷ lục Guinness nhờ sưu tầm 1595 cô búp bê Barbie. Tuy kiểu dáng đã cũ và không bắt mắt nhưng chúng lại có giá trị lên đến 161.000 USD (3,6 tỷ VND). Búp bê đặc công Mỹ: Điều đặc biệt ở chàng búp bê có ngoại hình “kém đẹp” này là mọi trang phục đều được may thủ công. Giá của dòng sản phẩm này là 200.000 USD (4,5 tỷ VND). Robot biến hình (Transformer): Năm 1984, hãng đồ chơi Hasbro của Mỹ và hãng đồ chơi Takara Tomy của Nhật bản đã hợp tác tạo ra bộ sưu tập rô bốt biến hình. Chúng được thiết kế với vẻ ngoài tinh xảo, bắt mắt cùng tính năng mới lạ so với các món đồ chơi khác thời bấy giờ. Giá của bộ sưu tập này là 40.000 USD (908 triệu VND) Búp bê ông chú làm vườn Micheal Lau: Con búp bê có ngoại hình và cái tên chẳng ăn khớp gì với nhau này là tác phẩm của một nghệ thuật gia Hàn Quốc. Mức giá của nó là 35.000 USD (795 triệu VND) Robot biến hình (Transformer): Năm 1984, hãng đồ chơi Hasbro của Mỹ và hãng đồ chơi Takara Tomy của Nhật bản đã hợp tác tạo ra bộ sưu tập rô bốt biến hình. Chúng được thiết kế với vẻ ngoài tinh xảo, bắt mắt cùng tính năng mới lạ so với các món đồ chơi khác thời bấy giờ. Giá của bộ sưu tập này là 40.000 USD (908 triệu VND). Búp bê siêu nhân đời đầu: Chàng búp bê này được chế tác lần đầu vào những năm 40 của thế kỷ trước, là hình nộm siêu nhân đầu tiên được mô phỏng theo hình ảnh trong truyện tranh. Giá bán của siêu nhân này là 25.000 USD (567 triệu VND).

