Những chung cư nào bị đề nghị “hạ chuẩn” PCCC?

Báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho thấy Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng 5 tòa chung cư cao tầng vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Bao gồm: tòa nhà CT1 Xa La, tòa nhà CT2 Xa La, tòa nhà CT3 Xa La, nhà chung cư CT4, và trung tâm thương mại và căn hộ chung cư, thuộc khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông. Ảnh: Zing. Trong đó, tòa nhà CT1 Xa La khu vực siêu thị tầng 2 không đảm bảo số lối ra thoát nạn khi chỉ có 1 lối thoát nạn và 1 thang cuốn từ tầng 1 lên tầng 2. Ảnh: Bất động sản Việt Nam. Các tòa nhà CT2 Xa La, tòa nhà CT3 Xa La và trung tâm thương mại -căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông cũng bị đề xuất hạ chuẩn PCCC. Ảnh ghép: Internet. Tại khu vực tầng 1 tòa nhà CT4 (KĐT Xa La), nhiều sạp hàng bán đồ ăn thường xuyên sử dụng vật liệu dễ gây cháy nổ như bình gas, than tổ ong, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Mặc dù được trang bị hệ thống chữa cháy tại chỗ, tuy nhiên, hộp cứu hỏa bị han gỉ, bị kẻ xấu lấy trộm bình cứu hỏa, người dân trưng dụng hộp cứu hỏa để đựng các vật dụng sinh hoạt. Thông tin và ảnh: Vietnamnet. Nhà chung cư 30 tầng BMM, khu Xa La (Phúc La, Hà Đông) hiện chưa được nghiệm thu PCCC. Theo Tiền phong, cả toà nhà này chỉ có đúng 2 họng nước chữa cháy và từ tầng 5A đến tầng 31 hiện vẫn chưa có hệ thống vòi chữa cháy tự động. Ảnh: TPO Tòa nhà chung cư ở 89 Phùng Hưng, Hà Đông hiện cũng đang nằm trong danh sách bị đề xuất "hạ chuẩn" PCCC. Ảnh: TPO. Tương tự, toà nhà tại 88 Tô Vĩnh Diện cũng nằm trong danh sách này. Ảnh: TPO. Tháp B văn phòng thuộc tòa nhà hỗn hợp HH1 ngõ 102 Trường Chinh (quận Đống Đa) của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam là 1 trong 17 chung cư cao tầng không có khả năng khắc phục, buộc phải đề nghị giảm bớt, hạ tiêu chuẩn PCCC. Ảnh: TPO. Chung cư mini ngõ 193 phố Bồ Đề (quận Long Biên) không có lối thoát hiểm ngoài trời. Ảnh: VietnamNet. Tòa chung cư mini số 76 Cự Lộc (quận Thanh Xuân) do nằm sâu trong khu dân cư, xe cứu hỏa khó tiếp cận hoặc không có đường quay đầu nếu xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra, hệ thống thang bộ không đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp do không đảm bảo chiều rộng tối thiếu của vế thang, bậc thang. Ảnh: VietnamNet. Chung cư cao tầng số 46/230 Lạc Trung (Thanh Lương, Hai Bà Trưng). tòa nhà này từng bị lực lượng Thanh tra Cảnh sát PCCC Hà Nội kiểm tra phát hiện ngoài lỗi vi phạm chưa nghiệm thu đã đưa vào hoạt động, tại đây còn xuất hiện nhiều lỗi vi phạm khác như: hệ thống báo cháy, chuông báo bị lỗi; hệ thống cầu thang trục A,B,C của tòa nhà không có cửa ngăn cháy tự động. Ảnh: ANTĐ

