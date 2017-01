Những cây quất thế siêu đẹp của đất Hội An

Theo quan niệm của người xưa, chưng một cây quất cảnh lá tươi xanh, quả trĩu vàng vào ngày tết Nguyên Đán là cách để thể hiện mong ước về một năm mới nhiều may mắn, tài lộc và sự viên mãn trong mỗi gia đình. Với niềm tin như thế, trong những năm trở lại đây, làng nghề trồng hoa cây cảnh ở xã Cẩm Hà, Hội An nổi lên như là nơi quy tụ những nghệ nhân trồng quật cảnh nổi tiếng tại Việt Nam. Có diện tích đất nông nghiệp 222,43 hecta, phần lớn dành cho việc trồng quất cảnh, từ Cẩm Hà, những cây quật tuyệt đẹp tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương và góp phần làm cho hương sắc ngày xuân đất Việt càng thêm rực rỡ. Ngày hội là nơi trưng bày hàng chục cây quất “thế” được tạo hình nghệ thuật độc đáo từ các nghệ nhân hàng đầu làng quật cảnh Cẩm Hà, với hàng trăm chậu quật lớn nhỏ khác nhau, có giá từ vài trăm nghìn đến chục triệu đồng. Để giới thiệu đến du khách những chậu quật ấn tượng nhất, ngay từ sáng sớm, những nghệ nhân trồng quật nổi tiếng đã tất bật trưng bày và trang trí chăm sóc cho cây quật của mình. Không gian lễ hội trở nên hấp dẫn và ý nghĩa hơn bởi sự góp mặt của rất đông du khách và những món ẩm thực địa phương được phục vụ miễn phí, mang lại sự ấm áp và thân thiện giành cho những du khách phương xa. Được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân trình diễn cách thức trồng cây quật, khâu, chiết, tỉa cành, tạo dáng,… và thưởng thức những món quà quê thơm thảo chế biến từ trái quật như: quật ngào, nước quật, rượu quật, mứt quật… các món đặc sản Cao Lầu, Mỳ Quảng, Bánh Xèo, nước hạt é… rất nhiều du khách chia sẻ, họ thực sự bất ngờ. Được biết, BTC cũng sẽ tổ chức đấu giá cây quật cảnh nhằm gây quỹ để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương có được ngày tết vui tươi đầm ấm và tạo điều kiện để nghề trồng quất cảnh, hoa cảnh ngày càng phát triển, tiêu thụ được nhiều sản phẩm. Ngày “Hội quật cảnh Cẩm Hà – Hội An 2017” là điểm đến phù hợp để người dân và du khách có thể nhìn ngắm và mang về một chậu cây vốn tượng trưng cho tài lộc và viên mãn trong dịp Tết đến xuân về.

