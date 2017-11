Những câu nói ấn tượng của doanh nhân thế giới khi dự APEC

“Chúng ta ở đây đều là những nhà doanh nghiệp hàng đầu của các nền kinh tế. Chúng ta cần đầu tư vào nguồn nhân lực, con người. Đồng thời, môi trường kinh doanh cần minh bạch và an toàn hơn”, ông Chan Min Simon - CEO Alpha King phát biểu tại APEC CEO Summit 2017. “Nếu trong thời gian tới chúng ta có huy động được 70.000 tỷ USD để đầu tư cơ sở hạ tầng thì con số này cũng chưa đủ. Chúng ta phải tạo dựng một môi trường tốt, phải hoàn thiện về môi trường chính sách, thuế, để thương mại và kết nối giao thương toàn cầu được tốt hơn”, ông Scott Price - Phó chủ tịch điều hành của Walmart International bình luận tại APEC CEO Summit.

“Thế giới không phải do người bi quan sở hữu mà do người lạc quan”, ông Philipp Rosler, Thành viên Ban lãnh đạo, Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC. Ảnh: Tuổi trẻ. “Sự tiến bộ vượt bậc của các phát minh công nghệ và tự động hóa sẽ mang tới những thách thức to lớn cho người lao động, khiến một số việc làm mất đi đặc biệt là trong lĩnh vực ít kỹ năng”, ông Masamichi Kono, Tổng Thư ký thường trực OECD. Ảnh: salzburgglobal.org "Vấn đề luôn là đào tạo và đào tạo lại. Chính phủ phải cung cấp giáo dục cơ bản để người dân có khả năng thích ứng và chuẩn bị cho các công việc khác nhau", ông Nathan Blecharrczyk, đồng sáng lập Airbnb nhận định. Ảnh: Getty Images. “Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là chúng ta không chịu thay đổi và tiếp tục giảng dạy theo cách lỗi thời, truyền đạt những kỹ năng lỗi thời, mà không nhận ra rằng thế giới đang thay đổi. Tôi tự tin rằng một quốc gia như Việt Nam sẽ đi đúng hướng”, ông Phil O’Reilly, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Thương mại và Công nghiệp thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) bày tỏ. Ảnh: Stuff.co.nz. "Người lao động vẫn sẽ có việc thôi, không làm ở công ty này thì sẽ có công ty khác, với điều kiện là họ phải tự thay đổi mình", ông Nin Tang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CreditEase phân tích. Ảnh: Euromoney. “Trong số cử tọa ở đây, có ai đã từng thấy sếp nam bị gọi là ‘cậu bé hách dịch’ chưa?”... “Một vài người. Thế còn một nữ lãnh đạo bị gọi là ‘hách dịch’?” .... “Lần tới nếu bạn ai đó nói vậy, bạn hãy chỉnh rằng cô ấy có khả năng lãnh đạo, không phải hách dịch”, CEO Facebook Sheryl Sandberg chia sẻ. Ảnh: Tiền phong. "Công nghệ số hóa đã tạo điều kiện cho việc kiểm soát dòng chảy hàng hóa trên toàn thế giới", ông Ross McCullough, Chủ tịch của UPS châu Á - Thái Bình Dương nhận định. Ảnh: DĐDN

