Những cảnh báo đáng sợ từ tỏi Trung Quốc

Tỏi Trung Quốc được bày bán tràn lan trên thị trường.

Theo khảo sát tỏi Trung Quốc được phun thuốc để ngưng mọc mầm và bị tẩy trắng.

thuốc trừ sâu

Tỏi là loại gia vị được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người Việt Nam. Mặc dù Việt Nam có nhiều nơi trồng như Lý Sơn, Đà Lạt,…nhưng tỏi Trung Quốc vẫn được nhập nhiều vào Việt Nam. Trên thực tế hầu như chợ nào cũng có bánvì giá thành của loại tỏi này rẻ hơn nhiều so với những loại tỏi trồng trong nước ta.Loại tỏi Trung quốc có tép to, trắng, nhìn bề ngoài đẹp, dễ bóc. Với giá rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá của một số loại tỏi trong nước. Đều này làm nhiều người nội trợ rất ưa chuộng, người bán thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán tỏi Trung Quốc.Nhiều quán ăn, nhà hàng rất ưa chuộng tỏi Trung Quốc, vì loại tỏi này giá thành rẻ hơn nhiều so với các loại tỏi khác. Trong khi đó tỏi Trung Quốc tép to rất dễ bóc vỏ, bảo quản được lâu mà không mọc mầm nên người chế biến rất thích sử dụng.Theo số liệu thống kê xuất nhập khẩu của Mỹ, hiện nay có trên 80% lượng tỏi bày bán trên toàn cầu có xuất xứ từ Trung Quốc. Hầu hết những loại tỏi này đều được phun thuốc để ngưng mọc mầm và bị tẩy trắng. Tỏi Trung Quốc có thể được tưới bằng nước cống và khử trùng bằng methyl bromide trước khi được xuất khẩu. Đây là chất diệt sâu bọ rất độc hại với con người, nó có thể hủy hoại hệ hô hấp và cơ quan thần kinh trung ương, thậm chí gây tử vong.The Age dẫn nguồn từ một khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp tỏi Úc cảnh báo, đa số tỏi của Trung Quốc đều được phun hóa chất để ngưng mọc mầm. Không những vậy, tỏi đã được tẩy trắng và ngăn chặn côn trùng.Các đội thanh tra thực phẩm Mỹ liên tục phát hiện ra tỏi có nguồn gốc từ Trung Quốc có chứa chất hóa học độc hại. Tỏi Trung Quốc được trồng với hàm lượng chất tăng trưởng cao, sau đó được tẩy trắng và ướp các hóa chất bảo quản dài ngày. Vị của tỏi Trung Quốc thay đổi cũng là một trong những dấu hiệu của hóa chất độc hại chứa sâu bên trong tép tỏi.Hiện môi trường, đất trồng ô nhiễm của Trung Quốc cũng là nguyên nhân làm cho tỏi nhiễm độc trầm trọng hơn. Một báo cáo chính thức của chính phủ Mỹ vào năm 2014 cho biết gần 1/5 diện tích đất của Trung Quốc bị nhiễm độc kim loại nặng như cadmium, asen cũng nhưvà phân bón có hại khác.