Những bí ẩn ít biết về đồng đô la Zimbabwe

Đồng đô la Zimbabwe là đơn vị tiền tệ chính thức của Zimbabwe từ năm 1980 đến 12/4/2009. Đây cũng chính là đồng tiền lạm phát nhất thế giới. Ảnh: Wiki. Đô la Zimbabwe có mệnh giá nhỏ nhất là 1 ZWD, lớn nhất là 100.000.000.000.000 ZWD (100.000 tỷ). Ảnh: Cheapest Dinar. Tại thời điểm ra mắt, 1 ZWD đổi được 1,47 USD. Ảnh: Cheapest Dinar. Năm 2005, siêu lạm phát khiến đồng đô la Zimbabwe phải đổi lần thứ nhất, bỏ 3 số 0. 1 ZWD mới đổi 1.000 ZWD cũ. Ảnh: Caveman Circus. Năm 2006, 1.000 ZWD mới đổi được 1,8 USD. Ảnh: Daily Maverick. Năm 2007, đồng đô la Zimbabwe tiếp tục mất giá do lạm phát mạnh, 30.000 đôla Zimbabwe mới đổi được 1 USD. Còn trên thị trường "chợ đen", muốn đổi được 1 USD, người giao dịch phải bỏ ra 600.000 đôla Zimbabwe. Ảnh: The New York Times. Đến tháng 8/2008, việc tái định giá đồng nội tệ lần 2 chính thức được Chính phủ Zimbabwe tiến hành. Theo đó, 1 đôla nội tệ mới (kí hiệu: ZWR) có giá trị tương đương 10.000.000 ZWD. Ảnh: Cheapest Dinar. Tuy nhiên, vòng đời của ZWR chỉ kéo dài 6 tháng. Tháng 2/2009, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe lần thứ ba tái định giá đồng nội tệ. 1 đôla Zimbabwe mới (ZWL) 1.000 tỷ ZWD. Ảnh: Paper Replika. Tháng 4/2009, Chính phủ Zimbabwe ra thông báo "tạm ngưng hoạt động của nội tệ trong 1 năm". Kể từ đó, mọi hoạt động giao dịch tại Zimbabwe có thể được tiến hành bằng bất kỳ ngoại tệ nào, trong đó ưu tiên đồng tiền mạnh như USD, EUR...Ảnh: Allnumis. Năm 2015, Zimbabwe thông báo phế bỏ đồng nội tệ. Thay vào đó, nước này quy đổi nội tệ cũ ra ngoại tệ. Muốn đổi 1 USD, người dân phải bỏ ra tới 35 triệu tỷ đô la Zimbabwe (ZD). Ảnh: Allnumis. Không thể đổi được đồng đôla Mỹ mới, nhiều người dân Zimbabwe giặt và phơi các đồng tiền cũ để tiếp tục sử dụng chúng. Ảnh: AP. 175 triệu tỷ đô la Zimbabwe chỉ đổi được 5 đô la Mỹ (Nguồn Tin tức online)

