Nhà giàu ăn gì mỗi dịp lễ Tết?

Lùng gà Brahma hàng chục triệu. Năm nay, dường như, gà Đông Cảo phục vụ đại gia ăn Tết đã lỗi thời. Nó đang bị thất sủng trước giống gà có tên Brahma, hay còn có tên tiếng Việt là gà Kỳ Lân với lớp lông óng mượt chạy dọc từ bụng xuống móng chân. Ảnh: Vietnamnet. Đây là vua của các loại gà, mỗi con khoảng 9-18kg, đẻ 70-90 quả trứng/năm. Loại gà này có hình dáng hùng dũng, ít dính bệnh, sức đề kháng cao vì thế mà nó mang biểu tượng của sự quyền lực phú quý. Một đôi gà Brahma thuần chủng ở nước ngoài với giá 40 triệu, nhiều người phải đặt ở Ấn Độ và Pháp mới tìm được con thuần chủng. Ảnh: Vietnamnet. Hạt dổi rừng. Là loại hạt gia vị cay cay nhưng thơm hơn hạt tiêu, dùng để pha nước chấm hay ướp thịt cá. Loại hạt này có giá đến 2,5 triệu đồng/kg, có thời điểm hiếm, nó còn được nâng lên 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều nhà giàu vẫn lùng cho bằng được để ăn Tết hoặc làm quà Tết. Ảnh: Quabieudacsan. Đắt nhất là loại hạt dổi rừng cổ của những cây dổi có tuổi thọ trên 30 năm, có hạt màu đỏ chín tự rụng. Để mua được đúng loại hạt thật cũng không phải dễ dàng gì, bởi đa số hàng thật đều được các nhà hàng thu mua. Ảnh: Hatdoi. Ăn rau rừng. Trào lưu ăn rau rừng tại Hà Nội mới rộ lên dịp gần đây. Các loại rau như rau khởi tử, bò khai, lá giang, đọt chiết, rau vị, rau nhái, lá cóc non,... được những gia đình khá giả săn lùng dịp gần Tết hơn bao giờ hết. Những loại rau này có thể là làm quà, hoặc đổi vị cho những bữa ăn ngày thường. Ảnh: Bepque. Rau rừng có giá đắt bởi nó không được bày bán tràn lan ngoài chợ hay siêu thị mà phải đặt hàng online hoặc ở các địa lý rau sạch. Những loại rau lạ này ngày thường cao gấp 4-5 lần rau bình thường thì cận tết, giá cả còn tăng 400-500%. Cao như thế nhưng nhiều người vẫn đặt mua cho bằng được để ăn, hoặc để làm quà biếu Tết. Ảnh: Dacsanraurung. Lợn ăn thảo dược, thuốc bắc. Trước tình trạng thịt bẩn tràn lan khắp các chợ, các siêu thị, nhiều gia đình Việt đang ráo riết tìm mua thịt sạch tại các trang trại từ các vùng nông thôn để có một cái Tết an toàn. Gần đây, giống lợn “vip” được ví như đặc sản đang được nhiều người săn lùng. Ảnh: Thoibao. Nhiều người cho rằng, giống lợn này vốn được nuôi bằng nguồn thức ăn đắt tiền nên sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và quan trọng là đảm bảo được độ sạch. Mỗi con lợn ăn uống thuốc bắc nặng khoảng 20kg và có giá khoảng 6-7 triệu đồng, cao gấp 3-4 lần so với thịt lợn thường. Ảnh: Zingnews.

Lùng gà Brahma hàng chục triệu. Năm nay, dường như, gà Đông Cảo phục vụ đại gia ăn Tết đã lỗi thời. Nó đang bị thất sủng trước giống gà có tên Brahma, hay còn có tên tiếng Việt là gà Kỳ Lân với lớp lông óng mượt chạy dọc từ bụng xuống móng chân. Ảnh: Vietnamnet. Đây là vua của các loại gà, mỗi con khoảng 9-18kg, đẻ 70-90 quả trứng/năm. Loại gà này có hình dáng hùng dũng, ít dính bệnh, sức đề kháng cao vì thế mà nó mang biểu tượng của sự quyền lực phú quý. Một đôi gà Brahma thuần chủng ở nước ngoài với giá 40 triệu, nhiều người phải đặt ở Ấn Độ và Pháp mới tìm được con thuần chủng. Ảnh: Vietnamnet. Hạt dổi rừng. Là loại hạt gia vị cay cay nhưng thơm hơn hạt tiêu, dùng để pha nước chấm hay ướp thịt cá. Loại hạt này có giá đến 2,5 triệu đồng/kg, có thời điểm hiếm, nó còn được nâng lên 4 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều nhà giàu vẫn lùng cho bằng được để ăn Tết hoặc làm quà Tết. Ảnh: Quabieudacsan. Đắt nhất là loại hạt dổi rừng cổ của những cây dổi có tuổi thọ trên 30 năm, có hạt màu đỏ chín tự rụng. Để mua được đúng loại hạt thật cũng không phải dễ dàng gì, bởi đa số hàng thật đều được các nhà hàng thu mua. Ảnh: Hatdoi. Ăn rau rừng. Trào lưu ăn rau rừng tại Hà Nội mới rộ lên dịp gần đây. Các loại rau như rau khởi tử, bò khai, lá giang, đọt chiết, rau vị, rau nhái, lá cóc non,... được những gia đình khá giả săn lùng dịp gần Tết hơn bao giờ hết. Những loại rau này có thể là làm quà, hoặc đổi vị cho những bữa ăn ngày thường. Ảnh: Bepque. Rau rừng có giá đắt bởi nó không được bày bán tràn lan ngoài chợ hay siêu thị mà phải đặt hàng online hoặc ở các địa lý rau sạch. Những loại rau lạ này ngày thường cao gấp 4-5 lần rau bình thường thì cận tết, giá cả còn tăng 400-500%. Cao như thế nhưng nhiều người vẫn đặt mua cho bằng được để ăn, hoặc để làm quà biếu Tết. Ảnh: Dacsanraurung. Lợn ăn thảo dược, thuốc bắc. Trước tình trạng thịt bẩn tràn lan khắp các chợ, các siêu thị, nhiều gia đình Việt đang ráo riết tìm mua thịt sạch tại các trang trại từ các vùng nông thôn để có một cái Tết an toàn . Gần đây, giống lợn “vip” được ví như đặc sản đang được nhiều người săn lùng. Ảnh: Thoibao. Nhiều người cho rằng, giống lợn này vốn được nuôi bằng nguồn thức ăn đắt tiền nên sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và quan trọng là đảm bảo được độ sạch. Mỗi con lợn ăn uống thuốc bắc nặng khoảng 20kg và có giá khoảng 6-7 triệu đồng, cao gấp 3-4 lần so với thịt lợn thường. Ảnh: Zingnews.