Người tiêu dùng nói gì về xúc xích Vissan có dị vật mốc trắng?

Mời độc giả xem clip xúc xích Vissan có dị vật mốc trắng. Nguồn: Clip trên Facebook Đường Tâm:

Như Kiến Thức đã đưa tin, mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao khi trên Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh cùng một clip về gói xúc xích Vissan có dị vật mốc trắng. Theo chủ nhân của những hình ảnh và video này, phía Vissan thừa nhận sự việc và lý giải rằng: "Việc sản xuất xúc xích tiệt trùng bị lỗi, chúng tôi nhận định do quá trình rủi ro trong sản xuất, khi tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp xuất, cây xúc xích nào đó có thể bị vỡ do mối hàn không đạt yêu cầu làm cho phần ruột bị tuột ra ngoài vỏ sau đó bám vào một vài cây khác và không được loại ra kịp thời khi đóng gói. Qua thời gian tiếp xúc với không khí phần ruột đó bị khô lại dần và phần còn bị ẩm sẽ dẫn đến bị mốc đúng với hiện tượng mà khách hàng chia sẻ".

Vissan cũng đã khẳng định sẽ "nghiêm túc nhìn nhận thiếu sót này và tiến hành ngay những giải pháp đồng bộ trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển đặc biệt là khâu kiểm tra thành phần tại nhà máy”.

Hình ảnh xúc xích Vissan bị mốc trắng được anh Đường Tâm chia sẻ trên Facebook cá nhân. Ảnh: FBNV.

Mặc dù vậy, lời hứa này của Vissan vẫn không đủ sức để trấn an người tiêu dùng. Ngay chính tại gia đình anh Tâm, niềm tin đối với sản phẩm xúc xích Vissan cũng vẫn chưa quay trở lại. Bình luận trên Facebook của anh Tâm, tài khoản An Mỹ Nguyễn Kiều (vợ anh Tâm) trấn an: “Ba cha con yên tâm, hôm nay vợ đã mua nguyên liệu tự tay làm xúc xích rồi”.



Cũng như gia đình anh Tâm, rất nhiều người tiêu dùng khác tỏ ra lo lắng, bức xúc trước thông tin xúc xích Vissan mốc trắng. Trao đổi với Kiến Thức, chị Quỳnh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) nêu quan điểm: "Không thể lấy lý do xúc xích bị vỡ mối hàn để giải thích cho chất lượng của sản phẩm được. Bởi vì với một thương hiệu lớn như Vissan thì mọi điều kiện sản xuất, bảo quản, lưu thông sản phẩm phải được đảm bảo tốt nhất, cho đến khi sản phẩm đến được tay người tiêu dùng. Nếu vấn đề cơ bản nhất là bảo quản sản phẩm cũng không tốt thì những chi tiết nhỏ khác lấy gì đảm bảo cũng chất lượng?". Cũng theo ý kiến của chị Quỳnh Anh thì biết là việc xảy ra sự cố đối với một doanh nghiệp không phải hiếm song việc xảy ra sự cố về chất lượng sản phẩm lại là điều tối kỵ với bất kỳ doanh nghiệp nào. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nên rất khó để người tiêu dùng chấp nhận, bỏ qua.

Chị Thu Vân ở Linh Đàm, Hà Nội cũng lo lắng: "Xúc xích Vissan là sản phẩm rất phổ biến và phù hợp với trẻ nhỏ, do đó chắc chắn sẽ có rất nhiều gia đình sử dụng. Tôi cũng là người thường xuyên mua xúc xích Vissan về cho con ăn. Sẽ thế nào nếu những sản phẩm kém chất lượng như thế đến tay trẻ nhỏ? Tôi lo lắng rằng sẽ vẫn còn đâu đó những sản phẩm xúc xích kém chất lượng như thế mà chưa được phát hiện ra?".

Còn chị Thu Huyền ở Tân Mai (Hà Nội) thì lại băn khoăn: "Do tin tưởng chất lượng xúc xích Vissan nên mỗi khi cho con dùng, ít khi tôi kiểm tra xem có mùi gì lạ hay không, hoặc sản phẩm có "dị vật" không? Biết được thông tin này tôi càng hoang mang không biết đã lần nào con tôi ăn phải những sản phẩm kém chất lượng chưa?".

Cùng với nhiều ý kiến lo lắng từ phía các bà nội trợ thì không ít comment trên mạng xã hội Facebook tiết lộ rằng họ đã từng là "nạn nhân" của xúc xích Vissan kém chất lượng. Comment trên Facebook của anh Đường Tâm, nhiều nickname đã chia sẻ điều này. “Mình cũng dính chưởng một lần như thế này...khổ thân con trai mình nó thích ăn xúc xích lắm...từ đó mình không bao giờ mua sẵn mà toàn tự làm cho con ăn”, nickname Hoà Đặng nói.

Tương tự, nickname Thiên Nga cho hay: "Từng bị 1 lần. Nôn luôn. Kinh khủng khiếp".

Nhiều ý kiến cho rằng mình cũng từng mua phải xúc xích kém chất lượng. Ảnh: FBNV.