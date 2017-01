Người tiêu dùng nói gì trước việc Pepsico VN bán sản phẩm trôi nổi?

Trong kết luận thanh tra Công ty Pepsico Việt Nam mới đây có một điều đáng chú ý khiến dư luận đặc biệt quan tâm, đó là Pepsico Việt Nam gia công sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Kirin Việt Nam (Bình Dương) khi Kirin Việt Nam chưa có Giấy chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp.

Cụ thể, thời điểm bắt đầu hoạt động thanh tra Pepsico Việt Nam là từ ngày 7/9/2016 nhưng phải đến ngày 3/10/2016, Công ty TNHH Nước giải khát Kirin Việt Nam mới được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong thời gian thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Pepsico Việt Nam gia công sản phẩm cho Công ty Kirin Việt Nam.

Trụ sở nhà máy Pepsico Cần Thơ. Ảnh minh họa: CAND.

Như vậy, tuy chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng Pepsico Việt Nam vẫn "liều" gia công sản phẩm cho Kirin Việt Nam.

Đọc các thông tin trên, chị Nguyễn An (Hoàng Mai – Hà Nội) nêu ý kiến: “Công ty Kirin Việt Nam sản xuất sản phẩm chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm là sai và bị chỉ trích đã đành, đằng này một doanh nghiệp lớn như Pepsico Việt Nam cũng “đồng lõa” để gia công cho các sản phẩm chưa đủ điều kiện để sản xuất của Kirin Việt Nam có thể nói là coi thường sức khỏe người tiêu dùng". Chị An cũng bày tỏ mong muốn được biết những sản phẩm của Công ty Kirin Việt Nam do Pepsico Việt Nam gia công trái luật là những dòng sản phẩm nào.

Thực tế, trên nhãn mác các sản phẩm của mình, Pepsico Việt Nam chỉ đề: “Sản xuất bởi Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, cao ốc Sheraton, số 8 đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM”.

Chia sẻ về điều này, anh Lê Minh (Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội) cho rằng, nhãn mác ghi chung chung như vậy khác gì đánh đố người tiêu dùng. “Tôi được biết, Pepsico Việt Nam có tới 5 nhà máy trực thuộc công ty ở Việt Nam. Ngoài ra công ty còn liên kết với một số doanh nghiệp khác trong việc gia công hàng hóa. Vậy tai sao trên nhãn mác, Pepsico Việt Nam không ghi rõ sản phẩm được sản xuất tại nhà máy cụ thể nào, ở đâu để người tiêu dùng nắm rõ?”

Trao đổi trên báo Giao Thông về vấn đề này, LS Trịnh Văn Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc ghi nhãn đối với các sản phẩm của Pepsico như trên là chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam về ghi nhãn hiệu.

Theo LS Thắng, Pepsico Việt Nam có rất nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành trên cả nước cùng sản xuất một sản phẩm, vì vậy, cần phải ghi rõ là sản phẩm nước giải khát nào được sản xuất tại cơ sở sản xuất nào, nhà máy nào.

"Việc ghi rõ cơ sở sản xuất này nếu được thể hiện trong việc ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thì không cần phải ghi xuất xứ hàng hóa nữa. Nếu chưa ghi cụ thể thì phải ghi xuất xứ hàng hóa tức là “địa điểm, tên của cơ sở trực tiếp sản xuất nước giải khát đó”. Tuy nhiên, cả hai điều này Pepsico đều chưa thực hiện được", ông Thắng nói.

Đánh giá tác hại của việc này đối với người tiêu dùng, theo vị LS này, trong trường hợp phát hiện sản phẩm không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định, do trên sản phẩm không thể hiện đầy đủ các thông tin nên người tiêu dùng sẽ gặp khó khăn trong việc khiếu nại, đề nghị đơn vị sản xuất … đổi trả sản phẩm, bồi thường thiệt hại.

Trước khi có cuộc thanh tra này, Pepsico Việt Nam cũng từng dính không ít vụ tai tiếng liên quan tới chất lượng sản phẩm. Trong đó, sự việc gây sốc dư luận nhất phải kể đến đó là sản phẩm trà ô long Tea+ Plus của Pepsico được quảng cáo sản xuất từ dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chất lượng Nhật Bản nhưng lại sử dụng nguyên liệu Trung Quốc.

Bình luận về vấn đề này, chị Thu Thủy (Thanh Xuân – Hà Nội) cho hay: “Không phải đợi tới vụ việc gia công sản phẩm cho Công ty Kirin Việt Nam khi công ty này chưa đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mà từ trước đó, Pepsico Việt Nam đã có sự cố về chất lượng sản phẩm. Tôi không hiểu vì sao một thương hiệu lớn như thế này mà lại mắc sai phạm sơ đẳng như vậy.

Pepsico Việt Nam có 5 nhà máy trực thuộc công ty là: Nhà máy sản xuất nước giải khát đặt tại phường Thới An, Quận 12, TP. HCM; Chi nhánh Cty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại Đồng Nai, khu công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; Chi nhánh Pepsico Việt Nam tại khu công nghiệp Trà Nóc, TP. Cần Thơ; Chi nhánh Pepsico Việt Nam tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam; Chi nhánh Pepsico Việt Nam tại khu công nghiệp VSIP, Bắc Ninh. Từ năm 2015 đến nay Pepsico Việt Nam sản xuất kinh doanh 51 sản phẩm thực phẩm. Trong đó có 33 sản phẩm thuộc nhóm nước giải khát, 17 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bổ sung và 01 sản phẩm nước uống đóng chai. Ngoài các nhà máy này, Pepsico Việt Nam còn hợp tác với các đơn vị khác gia công sản phẩm. Đó là Nhà máy Tribeco (Khu công nghiệp VISIP, Bình Dương); Nhà máy Bia Sài Gòn miền Trung (Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định); Nhà máy Nihon; Nhà máy Kirin Việt Nam Việt Nam (đều ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương).