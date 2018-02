Người lao động được doanh nghiệp thưởng tết 20.000 đồng

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa công bố thông tin tổng hợp về mức lương và thưởng Tết năm 2018. Đây là số liệu được thống kê thông qua báo cáo từ 26.829 doanh nghiệp (tương ứng với 3,837 triệu người lao động) có báo cáo tiền lương, nợ lương năm 2017, thưởng Tết năm 2018. Trong đó, có 18.015 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 25.174 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Về thưởng Tết Dương lịch, Bộ LĐ-TB-XH thống kê, mức thưởng bình quân là 1,1 triệu đồng/người, bằng 91,9% so với năm 2017. Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở TP HCM là 1,5 tỉ đồng. Mức thưởng tết thấp nhất là 30.000 đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương).

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất được công bố là hơn 855 triệu đồng và thấp nhất chỉ là 20.000 đồng-Ảnh minh họa

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, mức thưởng bình quân bằng khoảng 1 tháng lương (5,527 triệu đồng/người), tăng 13,0% so với năm 2017 (4,889 triệu đồng/người). Người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp dân doanh ở TP HCM là 855,107 triệu đồng. Năm 2017, người có mức thưởng tết cao nhất cũng tại doanh nghiệp dân doanh ở TP HCM là 1 tỉ đồng.

Mức thưởng Tết thấp nhất là 20 ngàn đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc), bằng 40% so với năm 2017 là 50 ngàn đồng/người.

Cụ thể, ở 4 loại hình doanh nghiệp cho thấy như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,021 triệu đồng/người, tăng 8,7% so với năm 2017 (4,618 triệu đồng/người). Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước là 6,212 triệu đồng/người, bằng 84,2 % so với năm 2017 (7,381 triệu đồng/người). Doanh nghiệp dân doanh là 5,089 triệu đồng/người, tăng 20,6% so với năm 2017 (4,217 triệu đồng/người); Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 5,680 triệu đồng/người, tăng 16,0% so với năm 2017 (4,896 triệu đồng/người).