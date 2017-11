Ngồi ghế sau ô tô không thắt dây an toàn sẽ bị phạt tiền

Từ 1/1/2018, người ngồi ở hàng ghế phía sau của xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị xử phạt.

Nghị định số 46/2016 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định người ngồi trên xe ôtô phải thắt dây an toàn ở tất cả các vị trí có trang bị dây an toàn, kể cả những người ngồi ở những hàng phía sau trong xe ô tô cũng phải thắt dây an toàn. Nếu vi phạt, sẽ bị phạt tiền.

Cụ thể, Điểm k Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 46/2016 quy định: Phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

Từ 1/1/2018, người ngồi sau không thắt dây an toàn sẽ bị phạt. Ảnh minh họa

Điểm mới của nghị định này là mọi vị trí đều phải thắt dây an toàn , trong khi quy định cũ chỉ bắt buộc tài xế và người ngồi ở ghế khách cạnh tài xế thắt dây an toàn.

Mục đích của việc này là nhằm loại bỏ triệt để tình trạng người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thực hiện quy định thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Bởi dây an toàn là một bộ phận rất nhỏ trên xe ô tô nhưng có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng cho người ngồi trên xe. Tuy nhiên, nhiều người dân lại không có thói quen này, gây nhiều nguy hiểm.

Theo thống kê, 75% người lái xe bị văng ra khỏi xe do không thắt dây đai an toàn đều bị tử vong.