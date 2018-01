Ngân hàng Techcombank báo lãi kỷ lục, tăng gấp đôi năm trước

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết năm 2017, ngân hàng này thu về khoản lợi nhuận trước thuế chưa kiểm toán lên tới 8.036 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này, theo ông Quốc Anh đã tăng gấp đôi so với năm 2016 và vượt 60% so với kế hoạch đặt ra trước đó.

Thậm chí, đây đã là năm thứ 3 liên tiếp khoản lợi nhuận tại ngân hàng Techcombank tăng gấp đôi. Tính từ năm 2014 đến nay, khoản lợi nhuận trước thuế Techcombank thu về mỗi năm đã tăng gần 6 lần.

Ông Ngô Hoàng Hà, Phó giám đốc khối Tài chính kế hoạch Techcombank cho hay ngoài lợi nhuận thì một số chỉ số khác của ngân hàng cũng gấp đôi. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng năm 2017 đạt 30,7%; tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) cũng đạt 2,69%, tương ứng tăng trên dưới 2 lần so với năm 2016. Tỷ trọng thu nhập phí thuần trên tổng thu nhập hoạt động đạt 23,3%, an toàn vốn (CAR) ở mức 12,68% so với quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Ngô Hoàng Hà, cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng bao gồm nhiều yếu tố như nguồn vốn giá rẻ của ngân hàng năm qua đã tăng từ 22% lên hơn 24,1%, điều này giúp ngân hàng giảm chi phí cho vay.

Vị phó giám đốc dẫn ví dụ hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn thấp nhất trong ngân hàng khoảng 5,5%/năm nhưng lãi suất không kỳ hạn chỉ 0,3%. Techcombank có nguồn vốn giá rẻ này tăng cao trong năm 2017 khiến cho thu nhập lãi thuần của ngân hàng (NIM) có sự ổn định.

Theo phó giám đốc khối Tài chính kế hoạch của ngân hàng, tỷ trọng thu nhập phí thuần trên tổng thu nhập hoạt động cũng tăng trong năm 2017 nhờ sự tăng trưởng của phí hoa hồng bảo hiểm.

Còn theo bà Lê Thị Bích Phượng, Giám đốc khối Dịch vụ tài chính khách hàng cá nhân, năm 2017, mảng cho vay mua nhà dự án của ngân hàng có doanh số giải ngân đạt hơn 25.000 tỷ đồng, chiếm 20% thị phần toàn thị trường. Mảng bảo hiểm cũng được cho là “gà đẻ trứng” cho ngân hàng với doanh số bảo hiểm qua kênh ngân hàng đạt hơn 660 tỷ đồng trong năm 2017.