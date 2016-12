Ngắm vườn hồng siêu hiếm, hút hồn dân chơi dịp Tết

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng tại làng hoa cây cảnh Quảng Bá đã tấp nập cảnh người ngược xuôi chọn mua, đặt trước những cây hoa hồng siêu lạ, siêu hiếm ngoại nhập. Bên cạnh giống hoa hồng cổ thường được người sành chơi cây cảnh lùng mua thì hoa hồng ngoại lại được cánh phụ nữ trồng hoa mê mẩn bởi những bông hoa cánh to, dày và hương thơm đặc trưng khiến ai đứng gần cũng cảm thấy xiêu lòng. Mỗi loài hoa hồng mang một dáng vẻ, màu sắc và mùi hương khác nhau khiến du khách như lạc vào khu vườn địa đàng với đủ các loại hoa hồng nhập ngoại siêu hiếm, siêu lạ như Margo Koster (Hoa hồng trứng), Aunt Margie's, Heirloom, Charles Rennie Mackintosh..... Theo chị Tuyết - chủ một vườn ờ làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), các giống hoa hồng ngoại chủ yếu được nhập từ vùng Chieng Mai (Thái Lan), nơi có khí hậu mát mẻ và có công nghệ trồng hoa tốt, có khả năng tạo giống hoa hồng to bông đẹp, cánh dày cũng như có hương thơm, dễ chịu. Hoa hồng tím Heirloom, giống hoa siêu hiếm, nở quanh năm có giá tới cả triệu đồng mỗi cây. Hoa hồng Charles Rennie Mackintosh, giống cây của hãng hoa hồng nổi tiếng David Austin (Anh Quốc) khoe sắc trong nắng chiều. Hoa hồng Juliet, loài hoa được mệnh danh là bông hồng triệu đô. Theo lịch sử, để tạo ra nó nhà thực vật học David Austin đã mất 15 năm nuôi thâm canh và tốn đến 3 triệu bảng Anh. Khi mới ra mắt, những cây Juliet lứa đầu thường được bán với giá rất cao, thậm chí có những bó Juliet đạt giá hơn 15 triệu đô (330 tỷ đồng). Mang sắc cam tươi sáng, dáng hoa khum cộng với mùi thơm nhẹ quyến rũ, hoa hồng Juliet thường được cắm trong đám cưới, lễ tưởng niệm và các sự kiện đặc biệt. Ở Việt Nam, hoa hồng Juliet cũng là một trong những loại hoa hồng được chị em yêu thích nhất. Mang màu sắc sặc sỡ, cánh hoa to, dày cùng mùi thơm dễ chịu, hoa hồng nhập ngoại đang là thú chơi được nhiều người yêu thích và lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên do là giống cây nhập ngoại nên đòi hỏi người chơi am hiểu và chăm sóc rất cầu kỳ, tỉ mỉ để cây có thể sống tốt và phát triển trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết âm lịch nhưng tại làng hoa cây cảnh Quảng Bá đã tấp nập cảnh người ngược xuôi chọn mua, đặt trước những cây hoa hồng siêu lạ, siêu hiếm ngoại nhập. Bên cạnh giống hoa hồng cổ thường được người sành chơi cây cảnh lùng mua thì hoa hồng ngoại lại được cánh phụ nữ trồng hoa mê mẩn bởi những bông hoa cánh to, dày và hương thơm đặc trưng khiến ai đứng gần cũng cảm thấy xiêu lòng. Mỗi loài hoa hồng mang một dáng vẻ, màu sắc và mùi hương khác nhau khiến du khách như lạc vào khu vườn địa đàng với đủ các loại hoa hồng nhập ngoại siêu hiếm, siêu lạ như Margo Koster (Hoa hồng trứng), Aunt Margie's, Heirloom, Charles Rennie Mackintosh..... Theo chị Tuyết - chủ một vườn ờ làng hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), các giống hoa hồng ngoại chủ yếu được nhập từ vùng Chieng Mai (Thái Lan), nơi có khí hậu mát mẻ và có công nghệ trồng hoa tốt, có khả năng tạo giống hoa hồng to bông đẹp, cánh dày cũng như có hương thơm, dễ chịu. Hoa hồng tím Heirloom, giống hoa siêu hiếm, nở quanh năm có giá tới cả triệu đồng mỗi cây. Hoa hồng Charles Rennie Mackintosh, giống cây của hãng hoa hồng nổi tiếng David Austin (Anh Quốc) khoe sắc trong nắng chiều. Hoa hồng Juliet, loài hoa được mệnh danh là bông hồng triệu đô. Theo lịch sử, để tạo ra nó nhà thực vật học David Austin đã mất 15 năm nuôi thâm canh và tốn đến 3 triệu bảng Anh. Khi mới ra mắt, những cây Juliet lứa đầu thường được bán với giá rất cao, thậm chí có những bó Juliet đạt giá hơn 15 triệu đô (330 tỷ đồng). Mang sắc cam tươi sáng, dáng hoa khum cộng với mùi thơm nhẹ quyến rũ, hoa hồng Juliet thường được cắm trong đám cưới, lễ tưởng niệm và các sự kiện đặc biệt. Ở Việt Nam, hoa hồng Juliet cũng là một trong những loại hoa hồng được chị em yêu thích nhất. Mang màu sắc sặc sỡ, cánh hoa to, dày cùng mùi thơm dễ chịu, hoa hồng nhập ngoại đang là thú chơi được nhiều người yêu thích và lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên do là giống cây nhập ngoại nên đòi hỏi người chơi am hiểu và chăm sóc rất cầu kỳ, tỉ mỉ để cây có thể sống tốt và phát triển trong điều kiện khí hậu Việt Nam.