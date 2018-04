Ngắm vườn chôm chôm Việt lần đầu xuất khẩu sang New Zealand

Vừa qua, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) đã phối hợp cùng Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu quả chôm chôm Việt Nam sang New Zealand. Ảnh: Dulich. Theo đó, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được cấp phép xuất khẩu quả chôm chôm tươi vào New Zealand. Ảnh: Zing. New Zealand là thị trường rất khó tính. Để được xuất khẩu vào New Zealđand, ngành chôm chôm của Việt Nam phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Ảnh: Cadulo. Ngoài tiêu chuẩn vườn trồng, đóng gói, ghi nhãn mác, chôm chôm Việt phải trải qua khâu kiểm dịch thực vật và chiếu xạ đảm bảo truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Ảnh: Vacvina. Chôm chôm Việt Nam được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là Vĩnh Long. Ảnh: Em đẹp.Chôm chôm Vĩnh Long nổi tiếng với chất lượng ngon, khi chín màu đỏ tươi, vị ngọt đậm đà, không dính hạt. Ảnh: Em đẹp. Mùa thu hoạch chôm chôm vào khoảng tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. Ảnh: Traicaydungmap. Ngoài ra, bà con cũng trồng chôm chôm rải vụ cho thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 3 trong năm. Ảnh: Hoinongdan. Mỗi độ hè sang, tại các miệt vườn miền Tây Nam Bộ đỏ rực một màu chôm chôm chín. Ảnh: Hoinongdan. Chôm chôm Việt là mặt hàng trái cây thứ 3 xuất khẩu được sang thị trường New Zealand sau xoài và thanh long. Ảnh: FB. Video: Về Cù Lao An Bình thưởng thức món chôm chôm miệt vườn. Nguồn: THDT

Vừa qua, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) đã phối hợp cùng Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu quả chôm chôm Việt Nam sang New Zealand. Ảnh: Dulich. Theo đó, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được cấp phép xuất khẩu quả chôm chôm tươi vào New Zealand. Ảnh: Zing. New Zealand là thị trường rất khó tính. Để được xuất khẩu vào New Zealđand, ngành chôm chôm của Việt Nam phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Ảnh: Cadulo. Ngoài tiêu chuẩn vườn trồng, đóng gói, ghi nhãn mác, chôm chôm Việt phải trải qua khâu kiểm dịch thực vật và chiếu xạ đảm bảo truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Ảnh: Vacvina. Chôm chôm Việt Nam được trồng nhiều ở các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là Vĩnh Long. Ảnh: Em đẹp. Chôm chôm Vĩnh Long nổi tiếng với chất lượng ngon, khi chín màu đỏ tươi, vị ngọt đậm đà, không dính hạt. Ảnh: Em đẹp. Mùa thu hoạch chôm chôm vào khoảng tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. Ảnh: Traicaydungmap. Ngoài ra, bà con cũng trồng chôm chôm rải vụ cho thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 3 trong năm. Ảnh: Hoinongdan. Mỗi độ hè sang, tại các miệt vườn miền Tây Nam Bộ đỏ rực một màu chôm chôm chín. Ảnh: Hoinongdan. Chôm chôm Việt là mặt hàng trái cây thứ 3 xuất khẩu được sang thị trường New Zealand sau xoài và thanh long. Ảnh: FB. Video: Về Cù Lao An Bình thưởng thức món chôm chôm miệt vườn. Nguồn: THDT