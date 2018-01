Ngắm vườn bưởi Tân Triều 1,7 triệu/trái vẫn “cháy hàng“

Bưởi Tân Triều (Đồng Nai) là đặc sản nổi tiếng bởi độ thơm ngon. Nó còn được gọi vui là bưởi “tứ tuyệt” tức là: nhiều nhất, ngon nhất, quý nhất, danh tiếng nhất. Ảnh: TTXVN. Năm nay, do sản lượng bưởi Tân Triều sụt giảm, nên giá bưởi chưng Tết Nguyên đán sẽ tăng trên 10% so với Tết 2017. Ảnh: TTXTTMNNHN. Trong khi Tết 2017, sản lượng bưởi Tân Triều đạt hơn 1.000 tấn thì năm nay giảm xuống còn 850 tấn. Ảnh: Blogspot. Trong số 850 tấn bưởi đặc sản Tân Triều có bưởi đường lá cam, bưởi da xanh. Ảnh: Zing. Đáng chú ý nhất là giá bưởi hồ lô có hình bản đồ Việt Nam và các quần đảo lên tới 1,7 triệu đồng/quả. Ảnh: Baotintuc. Theo các chủ vườn, nhiều khả năng bưởi hồ lô có hình bản đồ không đủ cung cấp cho người tiêu dùng. Ảnh: Zing. Tết Đinh Dậu 2017, một cặp bưởi Tân Triều in hình bản đồ có giá khoảng 3 triệu đồng/cặp. Ảnh: vietnammoi. Bưởi hồ lô Tài - Lộc giá 1,2 – 1,5 triệu đồng/trái. Ảnh: Congan. Hiện nay, nhiều vườn bưởi đã được thương lái đến tận nơi đặt mua cả vườn. Ảnh: Dân Việt. Những trái bưởi sai trĩu cảnh khiến khách đến thăm phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Ảnh: Zing. Hiện, diện tích canh tác bưởi Tân Triều tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai khoảng trên 700 ha. Ảnh: Zing. Video: Làng Bưởi Tân Triều - Vĩnh Cửu Biên Hòa. Nguồn: Youtube

