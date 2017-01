Ngắm nhà lộng lẫy của sao Việt mới tậu trong năm 2016

Đan Trường

Trong năm 2016, vợ chồng sao Việt Đan Trường đã dọn về sống ở căn biệt thự rộng rãi, nguy nga ở San Jose, California, Mỹ. Biệt thự này có diện tích rộng và thiết kế công phu nên hơn 3 năm xây dựng mới hoàn thành. Biệt thự của vợ chồng ca sĩ được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, nội thất sang trọng. Phòng khách có diện tích rộng, đủ để vợ chồng Đan Trường tổ chức những buổi tiệc có sức chứa hàng trăm người. Căn hộ nguy nga của sao Việt Đan Trường là niềm mơ ước của bao người. Nhà Đan Trường khá rộng và được thiết kế sang trọng, hiện đại. Lã Thanh Huyền

Dù đã có chung cư nhưng vì muốn con trai có không gian sống rộng rãi hơn nên Lã Thanh Huyền mua một căn biệt thự mới có sân vườn, gần sông thông thoáng ở ven đô Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay ngôi nhà vẫn chưa sửa chữa hoàn thiện. Theo tìm hiểu, giá các căn biệt thự ở đây khoảng từ 10 - 50 tỷ tùy vào vị trí và diện tích. Lã Thanh Huyền đứng bên ngoài ngôi biệt thự. Căn biệt thự này của vợ chồng Lã Thanh Huyền khá gần gũi với thiên nhiên. Đoàn Thanh Tài

Sau thời gian miệt mài đóng phim, tích góp tiền cát-xê, Đoàn Thanh Tài đã tậu được nhà riêng rộng gần 200 m2 ở Nhà Bè, TP HCM. Được biết nhà mới của nam diễn viên trị giá 6 tỷ đồng, được xây dựng theo phong cách hiện đại với tông màu trắng làm chủ đạo. Khoảng sân trước nhà Đoàn Thanh Tài khá rộng. Dù sống một mình nhưng Đoàn Thanh Tài vẫn mua sắm đầy đủ vật dụng, nội thất để thỉnh thoảng mời bạn bè về tụ họp hoặc đón bố mẹ từ Bến Tre lên chơi. Đoàn Thanh Tài làm lễ cúng khi chuyển vào nhà mới. Lý Hùng

Mới đây, tài tử màn ảnh Việt Lý Hùng và gia đình anh đã chuyển đến căn biệt thự mới. Chốn đi về của diễn viên Lý Hùng nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình, TP.HCM. Biệt thự gồm một trệt và 2 lầu, sân thượng. Nam diễn viên cho biết tổng diện tích sàn là 700 m2. Là người thích trang trí nội thất nên toàn bộ thiết kế trong nhà được Lý Hùng lên ý tưởng và thực hiện. Một khoảng sân trước nhà, Lý Hùng dùng để trồng cây, nuôi chim và cá. Phòng ăn được nam diễn viên đặt gần vườn cây của khu vườn, tạo không khí thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên. Nhà mới của Lý Hùng ở quận Tân Bình, TP.HCM. Nhìn căn hộ này, nhiều người ước tính chi phí xây dựng cũng lên đến tiền tỷ. Thu Hoài

Đầu năm 2017 (cuối năm 2016 âm), Hoa hậu Thu Hoài khoe loạt ảnh về căn nhà mới của mình. Sau xế hộp Limousine thì căn hộ này là món quà Thu Hoài tự thưởng cho mình sau thời gian lao động miệt mài. Bên trong căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi được trang hoàng lộng lẫy tựa khách sạn 5 sao. Toàn bộ căn nhà lấy tông màu trắng làm chủ đạo, bên cạnh nội thất bằng gỗ cao cấp và gam trầm cho hầu hết các bức rèm tạo cảm giác ấm áp, gần gũi. Hoàng My

Vào đầu tháng 7/2016, Á hậu Hoàng My khoe căn hộ mới của mình ở Việt Nam. Qua những hình ảnh có thể thấy không gian trong nhà của Á hậu Hoàng My được thế kế đơn giản và tiện nghi. Cô nàng hào hứng chia sẻ: "Đã có căn nhà đầu tiên rồi! Nhỏ xinh, vừa đủ đựng những gì mình cần thôi. Chất lượng chuẩn, vị trí tốt, thiết kế đẹp, trên tầng cao. Hàng xóm hiền, dịch vụ tốt và cái mà ai cũng khao khát - giá dịu dàng. Căn nhà được thiết kế cũng đơn giản (như mình vậy)". Hoàng My rất hài lòng vì khu nhà có chất lượng cao và bàn giao đúng thời điểm. Lúc nhìn hình bản thảo của dự án cô đã rất mê mà nhà thực tế còn đẹp hơn nhiều. Nàng Á hậu trang trí ngôi nhà của mình theo phong cách hiện đại và đơn giản.

