Ngắm cụ me trăm tuổi bạc tỷ ở Sài Gòn

Cây me hơn 100 tuổi “dáng bay” với nhiều vết u nần, khúc khuỷu của nghệ nhân ở Sài Gòn khiến nhiều người xem trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi.

Những ngày qua, rất nhiều người ghé vào vườn kiểng trên đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP.HCM để chiêm ngưỡng những cây kiểng “độc” của nghệ nhân Nguyễn Văn Thanh Bình. Trong số những cây kiểng đẹp, có cây me hơn 100 tuổi với “dáng bay” thu hút nhiều người đến xem, chụp hình.

Cây me của nghệ nhân Bình trên đại lộ Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức

Cây me hơn 100 tuổi có “dáng bay” cao khoảng 2m và có một tán dài hơn 3m với nhiều nhánh xòe xung quanh. Mỗi tầng của cây đều ra quả. Ở phần gốc và thân to hơn 0,5m với nhiều vết u nần, khắc khuỷu hằn lên trông rất đẹp mắt.

“Gần 10 năm trước tôi mua cây me này của một người ở tỉnh miền Trung. Theo chủ nhân cũ thì cây mẹ đã có tuổi đời hơn 100 năm . Dáng cây me này là dáng bay”, nghệ nhân Bình nói.

Theo nghệ nhân Bình, cây me “khủng” này được đưa ra giá tiền tỷ. Trước đây, cũng đã có người ngã giá nhưng số tiền thấp hơn nên nghệ nhân Bình chưa đồng ý bán.

“Nhìn vào lõi đen và dáng của cây me tôi không dám nói là nó qúy. Quý hiếm không người xem sẽ nhận xét nhưng ở Sài Gòn và miền Nam cây me “dáng bay” này chuẩn và khó có cây me nào có dáng bay đẹp như vậy”, nghệ nhân Bình cho biết.

Phần gốc của cây me khá to. Cây me "dáng bay" của nghệ nhân Bình có giá trị cao nhất trong các loại kiểng, bonsai ông sở hữu.