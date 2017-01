Ngắm chợ nổi ngày Tết ở miền Tây

Hàng ngàn chiếc xuồng ghe lớn nhỏ khắp nơi tụ về chợ nổi để trao đổi hàng hóa kéo dài 2-3km trên những khúc sông tạo nên không khí mua bán rất sôi động. Các chợ nổi ở Miền Tây được nhiều người biết đến nhất như chợ nổi Cái Răng, Phong Điền (Cần Thơ), chợ Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang) chợ nổi Long Xuyên, Châu Đốc (An Giang), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng)… Các phương tiện di chuyển trên chợ nổi chủ yếu là xuồng, ghe chở đầy nông sản. Hoa mang ra chợ nổi bán trong những ngày xuân về. Trao đổi mua bán nông sản giữa bồng bềnh sông nước. Đặc biệt các chợ mua bán trên sông giá cả thường rẻ hơn chút đỉnh so với các chợ trên bờ. Vì đa phần nông sản do họ tự trồng mang ra chợ bán, nên không qua trung gian. Treo cây bẹo trước ghe là hình thức ghe nào treo thứ nào là bán thứ đó thay lời rao bán hàng. Đây là nét văn hóa bao đời ở chợ nổi trên sông nước miền Tây. Các thương buôn tất bật hàng hóa mua bán trao đổi để kịp chuyến hàng chở đi bán Tết.

