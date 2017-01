Ngắm cặp khế 300 năm tuổi, được rao bán 15 tỷ đồng

Chiều 17/1, rất nhiều người có mặt tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM để tận thấy cặp khế 300 năm tuổi, giá “khủng”. Chủ nhân cặp khế này là nghệ nhân Ba Hùng (quê Tây Ninh). Trước đây 2 năm cũng tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, cặp khế này đã xuất hiện và được chủ nhân ra giá bán 7 tỷ đồng. Đã có người trả cặp khế 5,5 tỷ đồng nhưng nghệ nhân Ba Hùng chưa đồng ý bán mà đem về nuôi dưỡng. Quan sát, hai cây khế cổ có dáng thẳng, trực diện. Thân và gốc có nhiều vết u, nần hằn lên trông rất đẹp mắt. So với hai năm trước, cặp khế năm nay thưa lá, không có trái nhưng các chi cành lại phát triển to, rõ rệt, các khối u nần trên thân và gốc được đôn cao. Nghệ nhân Hùng cho biết, hai cây khế này đã có tuổi đời hơn 300 năm. “Giờ thân nó cứng như đá vậy. Khó có người nào có cặp khế giống của tôi. Nó thuộc loại hàng hiếm. Cặp khế của tôi có dáng trực diện nên được đặt tên là khế dáng quân tử”, nghệ nhân Hùng cho biết. Theo nghệ nhân Hùng, để vận chuyển cặp khế “cổ”, gia đình đã phải sử dụng cẩu 25 tấn, thuê 2 xe tải và mất hơn 7 giờ mới vận chuyển từ Tây Ninh đến hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Ông Hùng cho biết, cách đây hơn 1 tháng, ông nhận được lời mời của Ban tổ chức hội hoa xuân nên thời gian chuẩn bị không tốt, dáng và thế cặp khế còn một số điểm chưa được nghệ nhân ưng ý. Theo nghệ nhân Ba Hùng, cặp khế hơn 300 năm tuổi được ông định giá bán 12 tỷ và 15 tỷ và tăng hơn nhiều so với giá đưa ra năm 2015. “Mức giá này tôi biết khá cao, chỉ có những vị doanh nhân, doanh nghiệp giàu có mới có thể sở hữu được. Nếu bán được mức giá 12 tỷ tôi sẽ trích 2 tỷ đồng làm từ thiện. Còn nếu bán với giá 15 tỷ, tôi cũng sẽ trích 3 tỷ đồng giúp đỡ nguời nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”, ông Hùng nói. “Ở nhà tôi còn rất nhiều khế cổ tuổi đời trên 100 năm. Cặp khế này tôi cũng đã sở hữu 25 năm nay rồi, giờ muốn tìm chủ mới cho nó để “gả”, một phần để trang trải chi phí cũng như có thời gian chăm sóc tốt những cây còn lại”, nghệ nhân chia sẻ. Hay tin cặp khế cổ 300 năm tuổi xuất hiện ở Sài Gòn, rất nhiều người dân cũng như những người yêu cây kiểng tìm đến hội hoa xuân để tham quan, chiêm ngưỡng, ai cũng trầm trồ khen ngợi cặp khế “độc”, dáng đẹp. Tuy nhiên, nhiều nghệ nhân cho biết cặp khế này nếu bán với giá 12 tỷ hay 15 tỷ nhưng lời của chủ sở hữu thì rất khó bán. “Những người đam mê, yêu cây kiểng đến đâu họ cũng không dám bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua cặp khế này”, nghệ nhân chơi cây kiểng tên Phụng nói. Anh Nguyễn Giang một nghệ nhân chơi cây kiểng ở Tân Phú cho biết, rất hiếm dòng cây ăn trái nào có tuổi đời hàng trăm năm. “Việc cây khế hàng trăm tuổi chỉ là lời nói của chủ sở hữu và chỉ bằng mắt thường. Hiện nay, việc xác định độ tuổi của cây có thể áp dụng bằng máy đo phóng xạ, tuy nhiên chi phí việc này khá cao”, nghệ nhân Giang cho biết.

