Ngắm bonsai chuối cảnh siêu độc trên thị trường Tết 2018

Chuối tài lộc là loài chuối cảnh thuộc họ Chuối hoa lan Lowiaceae, là một họ thực vật một lá mầm có hoa cùng một phần của bộ Gừng Zingiberales. Ảnh: blogcaycanh.vn.n. Giống chuối bonsai này cao xấp xỉ 1.5m. Hoa chuối sẽ nở sau khi cây trưởng thành, đặc biệt thời gian hoa nở kéo dài 6 - 7 tháng, hoa có hạt nên có thể ươm gieo. Ảnh: blogcaycanh.vn. Giống chuối cảnh này có sắc lá nhẹ nhàng mềm mại, thân cây bụ bẫm, mập mạp, hoa to màu vàng rất ấn tượng và thu hút biểu tượng niềm vui và sự thành công, thịnh vượng. Ảnh: blogcaycanh.vn. Không chỉ gây ấn tượng bởi những tàu lá bản to, xanh mượt, cây chuối còn có ý nghĩa phong thủy. Ảnh: 123mua.vn Một chậu bonsai chuối cảnh đẹp và trĩu quả cho ngày Tết thêm vui vẻ, đầm ấm. Ảnh: 123mua.vn. Giá chuối cảnh dao động từ 350.000 - 1 triệu đồng/chậu tùy loại. Ảnh: 123mua.vn. Cây chuối hoa đỏ có tên khoa học Canna generalis, còn gọi là cây dong riềng cũng là một loại chuối cảnh được nhiều người tìm mua. Ảnh: muacayphongthuy.com. Bonsai chuối tràng pháo với màu hoa đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Ảnh: Vietnamese.alibaba.com Video: "Chậu mai cảnh màu tím đẹp độc lạ". Nguồn: VTC1HD

