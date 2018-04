Nếu muốn kiếm nhiều tiền, hãy tránh xa kiểu người này

Thomas C. Corley, tác giả cuốn sách Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals (Thói quen hàng ngày của người giàu có) dành 5 nằm để nghiên cứu thói quen của những người giàu và phát hiện ra rằng, tất cả những người thành công và giàu có không bao giờ giao du với một kiểu người, đó là những kẻ bi quan.

Corley đã viết trong cuốn sách Change Your Habits, Change Your Life: “Các triệu phú tự thân thường rất rõ ràng về việc họ sẽ kết bạn với ai… Bạn sẽ thành công bằng với những người bạn thường kết giao. Những người giàu có luôn luôn tìm kiếm những cá nhân có mục tiêu rõ ràng, lạc quan, nhiệt tình, những người luôn suy nghĩ tích cực”.

86% những người giàu có trong nghiên cứu của Corley đều có thói quen kết bạn với những người có suy nghĩ tích cực giống như mình. Nói cách khác, họ cố tình hạn chế bản thân tiếp xúc với những kẻ tiêu cực.

Corley tuyên bố: “Thành công dài lâu chỉ đến khi bạn luôn suy nghĩ tích cực”.

“Thành công dài lâu chỉ đến khi bạn luôn suy nghĩ tích cực”. Ảnh minh họa.

Corley không phải người duy nhất có suy nghĩ này. Hơn 100 năm trước, nhà báo Napoleon Hill cũng đưa ra một kết luận tương tự sau khi nghiên cứu 500 tỷ phú tự thân.

Ông viết trong cuốn Think and Grow Rich (Nghĩ giàu làm giàu) xuất bản năm 1937: “Bản chất, thói quen và cách suy nghĩ của con người đều đến từ những người mà họ thường kết giao” và “Những người luôn làm nhụt chí người khác vì tính cách tiêu cực của mình sẽ không bao giờ có hy vọng thành công”.

Vậy kết luận là, suy nghĩ tiêu cực sẽ cản bước bạn đến với thành công. Ngay bây giờ, hãy “chia tay” với những người bạn luôn “bàn lùi”, luôn nói không thể và thay vào đó kết bạn với những người luôn khuyến khích bạn để được tiếp thêm tinh thần.