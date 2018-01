Năm 2018, đầu tư tiền vào đâu dễ sinh lời lớn?

có lợi nhuận cao vì

tăng trưởng tín dụng trong năm nay rất khả quan. Tín dụng luôn là nguồn sinh lời lớn nhất của ngân hàng. Với mức tín dụng khoảng 18% trong năm nay, lợi nhuận của nhà băng cũng tăng trưởng theo là điều đương nhiên.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã có nhiều bước tiến trong quá trình tái cơ cấu, từ đó tăng lợi nhuận.

Tuy nhiên, nợ xấu vẫn là "điểm đen" trong bức tranh ngân hàng 2017. Và đây cũng là thách thức chính trong 2018. Do đó, 2018 sẽ là năm các ngân hàng đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn liền với nợ xấu. Điều này, buộc các ngân hàng phải thay đổi từ cách quản trị nhằm đối diện với mọi rủi ro.

Chính vì thế, doanh thu của các ngân hàng năm 2018 được dự báo sẽ tăng so với 2017. Do vậy, ngân hàng vẫn là kênh đầu tư và "giữ tiền" an toàn nhất cho khách hàng trong năm 2018.