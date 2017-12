Muôn kiểu tiền lì xì cầu may độc lạ dịp Tết 2018

1. Tờ 2 USD hình con chó mạ vàng

Với ý nghĩa mang đến may mắn, đồng 2 USD luôn là hàng “hot” mỗi dịp năm mới để dành lì xì. Tuy nhiên, năm nay lại xuất hiện thêm dạng tờ tiền độc lạ 2 USD hình con chó mạ vàng nằm hai bên trái phải có tác dụng canh giữ tài lộc, thể hiện sự giàu sang quyền uy và phú quý, mang lại nhiều may mắn cho người tặng và người được tặng. Ảnh: thegioitien.vn. Giá bán của tờ tiền độc lạ này loại bình thường từ 350.000 - 500.000 đồng/tờ; loại seri Thần Tài 39, 79, 339, 779... hay Lộc Phát 68, 86, 66, 88... có giá 450.000 - 550.000 đồng/tờ tùy thộc vào đầu số; loại năm sinh seri từ 2001 – 2018 hay seri tam hoa từ 600.000 - 700.000 đồng/tờ... Ảnh: 2usdshop.com. Tờ tiền 2 USD hình con chó loại seri sảnh tiến từ 600.000 - 1.000.000 đồng/tờ; seri lộc phát & thần tài Vip có giá 900.000 - 1.200.000 đồng/tờ tùy số; loại tiền hình con chó số tứ quý có giá hơn 2.000.000 đồng/tờ trở lên... Ảnh: 2usdshop.com. 2. Tiền mua may bán đắt Costa Rica 5 Colones

Tờ tiền mua may bán đắt có thiết kế hình ảnh miêu tả một buổi hợp chợ, với ý nghĩa cầu chúc cho một năm mới nhiều may mắn trong mua bán, kinh doanh và sản xuất. Giá bán của tờ tiền này khoảng 80.000 đồng. Ảnh: lixitet2018.com. 3. Tờ tiền 5 Maldives - Thuận buồm xuôi gió

Tờ tiền thuận buồm xuôi gió thuộc tiểu quốc gia Maldives, được in ấn và cho phát hành thông dụng. Tờ tiền độc đáo này có ý nghĩa sẽ đem lại điều tốt đẹp, may mắn... cho gia chủ. Hiện tờ tiền được bán với giá khoảng 80.000 đồng. Ảnh: shoptienxua.com. 4. Bộ tiền 100 quốc gia

Bộ tiền thế giới 100 tờ của 100 quốc gia bao gồm 100 nước khác nhau trên thế giới có giá 2.000.000 - 2.500.000 đồng/bộ. 5. Tiền 2 USD Vịnh Hạ Long

Cũng giống như tờ 2 USD Việt Nam, tờ 2 USD Vịnh Hạ Long là món quà lưu niệm đặc biệt, có hình ảnh Vịnh Hạ Long - một di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Tờ tiền này có giá bán 450.000 đồng/tờ. Ảnh: shoptienxua.com. 6. Bộ Tiền giấy 12 con giáp, linh vật hội tụ

Bộ tiền giấy 12 con giáp, linh vật hội tụ gồm cả tiền Việt Nam, tiền thế giới, tiền xưa, tiền nay… có giá 800.000 đồng/bộ. Ảnh: shoptienxua.com. 7. Bộ tiền triệu đô 50 bang của Mỹ

Bộ tiền triệu đô 50 bang của Mỹ có giá 800.000 đồng. Ảnh: tienlixidoc.vn. 8. Bộ tiền 45 Tổng thống Mỹ

Bộ tiền triệu đô 45 Tổng thống Mỹ có giá 800.000 đồng. Ảnh: tienlixidoc.vn. 9. Tờ tiền 2 USD gia đình Tổng thống Donal Trump

Tờ tiền 2 USD gia đình Tổng thống Donal Trump có giá 450.000 đồng. Ảnh: tienlixidoc.vn. 10. Tiền Campuchia hình phật 100 Riel

Tờ tiền Campuchia hình phật 100 Riel được thiết kế và in hình một vị cao tăng hoặc một sư thầy có đức độ cao với mong muốn cầu bình an. Giá bán tờ tiền này là 10.000 đồng/tờ. Ảnh: 2usdshop.com. 11. Tờ tiền 100 USD bằng vàng 9999

Tờ 100 USD bằng vàng 9999 được mạ vàng ròng 24 Karat dùng công nghệ Nhật bản chính hiệu và chứng nhận trên mỗi sản phẩm bởi International laboratory tại NewJersey USA. Hàng nhập nguyên chiếc từ Mỹ. Giá bán của tờ tiền này từ 2.600.000 đến 3.000.000 đồng. Ảnh: thegioitien.vn. 12. Bộ tiền Euro mạ vàng 24K

Bộ tiền Euro mạ vàng 24K có giá 150.000 đồng/tờ. Ảnh: tienlixidoc.vn. 13. Bộ xu 50 bang của Mỹ

Bộ xu 50 bang của Mỹ có giá 1.500.000 đồng/bộ. Ảnh: tienlixidoc.vn. 14. Bộ tiền xu 180 nước

Bộ tiền xu 180 nước có giá 1.800.000 đồng/bộ. Ảnh: tienlixidoc.vn. 15. Bộ tiền tứ linh Long Lân Quy Phụng

Bộ tiền tứ linh Long Lân Quy Phụng được xem như tượng trưng cho sự quyền lực, may mắn, sức khỏe, sắc đẹp và sự vĩnh cữu. Bộ tiền này có giá 150.000 đồng/bộ (loại thiệp đỏ); 160.000 đồng/bộ (loại có thiệp vàng); 400.000 đồng/bộ (loại trong khung). Ảnh: thegioitien.vn.

