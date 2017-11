Mùa cúc họa mi: Chị em phát cuồng, dân Nhật Tân mừng thầm

Mấy năm trở lại đây, cúc họa mi được người dân Hà thành chuộng mua mỗi khi vào mùa. Loại hoa này chỉ bung nở mỗi dịp đông về, từ lúc có nụ cho đến khi hoa tàn vỏn vẹn có nửa tháng trời Chính vì thời gian chơi hoa ngắn ngủi nên vào mùa cúc họa mi, người Hà thành thường tranh thủ mua về cắm Nhiều người trồng hoa ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, họ cũng không hiểu vì lý do gì mấy năm gần đây cúc họa mi bất ngờ lên cơn sốt Vì thế, diện tích hoa cúc họa mi càng ngày càng được mở rộng. Và vào thời điểm này, ra cánh đồng hoa Nhật Tân sẽ thấy cúc họa mi tràn ngập, đua nhua bung nở trắng một vùng trời Cô Vân - một người trồng hoa ở Nhật Tân, cho biết, cúc họa mi trồng 6 tháng mới được cắt bán. Hoa được trồng theo hai phương pháp: xen canh dưới các gốc đào để tận dụng khoảng đất trống khi đào chưa vào nụ và trồng luống riêng. Cúc họa mi chỉ nở trong vòng nửa tháng, thế nhưng, do hộ trồng sớm, hộ lại trồng muộn nên người dân sẽ có cơ hội chơi cúc họa mi trong vòng một tháng Thời điểm này, trên cánh đồng hoa Nhật Tân, cúc họa mi đang vào mùa thu hoạch rộ. Người trồng hoa tranh thủ thu hái từ sớm tinh mơ cho đến tận chiều muộn để đủ hoa cung cấp ra thị trường Từ ruộng hoa, cúc họa mi được chất đầy trên xe để chở bán khắp phố phường Hà Nội Những ngày này, đâu đâu cũng thấy cúc họa mi Trên các con phố, người qua đường sẽ không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy những bó cúc họa mi trắng Trong khi ở chợ, cúc họa mi cũng được chất thành đống Cúc họa mi bán tại chợ hiện giá khoảng 30.000 đồng/bó nhỏ, bó to giá tầm 80.000 đồng Bà Lan - một người trồng cúc họa mi ở Nhật Tân, cho biết, cúc họa mi đang cực kỳ hút khách nên giá cũng được hơn những năm trước rất nhiều. Bà Lan tính toán, một sào ruộng trồng cúc họa mi cho thu nhập khoảng 70-80 triệu đồng, trong đó, chi phí gồm công chăm bón, phân thuốc, giống má hết khoảng 10 triệu đồng, còn lại là tiền lãi mình thu được. Năm nay, gia đình bà Lan trồng được 4 sào cúc họa mi. Bà dự tính, sau khi trừ đi hết chi phí cho thu lãi khoảng 250 triệu đồng (ảnh: Đoàn Bổng) Ngoài người dân trồng hoa bán, ở Nhật Tân, nhiều nhà vườn còn bán vé cho mọi người vào chụp ảnh, mức giá từ 10.000-20.000 đồng/lượt. Nhờ thế, dịp này họ cũng kiếm bạc triệu vì khách tới đông nườm nượp (ảnh: Đoàn Bổng)

Mấy năm trở lại đây, cúc họa mi được người dân Hà thành chuộng mua mỗi khi vào mùa. Loại hoa này chỉ bung nở mỗi dịp đông về, từ lúc có nụ cho đến khi hoa tàn vỏn vẹn có nửa tháng trời Chính vì thời gian chơi hoa ngắn ngủi nên vào mùa cúc họa mi, người Hà thành thường tranh thủ mua về cắm Nhiều người trồng hoa ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, họ cũng không hiểu vì lý do gì mấy năm gần đây cúc họa mi bất ngờ lên cơn sốt Vì thế, diện tích hoa cúc họa mi càng ngày càng được mở rộng. Và vào thời điểm này, ra cánh đồng hoa Nhật Tân sẽ thấy cúc họa mi tràn ngập, đua nhua bung nở trắng một vùng trời Cô Vân - một người trồng hoa ở Nhật Tân, cho biết, cúc họa mi trồng 6 tháng mới được cắt bán. Hoa được trồng theo hai phương pháp: xen canh dưới các gốc đào để tận dụng khoảng đất trống khi đào chưa vào nụ và trồng luống riêng. Cúc họa mi chỉ nở trong vòng nửa tháng, thế nhưng, do hộ trồng sớm, hộ lại trồng muộn nên người dân sẽ có cơ hội chơi cúc họa mi trong vòng một tháng Thời điểm này, trên cánh đồng hoa Nhật Tân, cúc họa mi đang vào mùa thu hoạch rộ. Người trồng hoa tranh thủ thu hái từ sớm tinh mơ cho đến tận chiều muộn để đủ hoa cung cấp ra thị trường Từ ruộng hoa, cúc họa mi được chất đầy trên xe để chở bán khắp phố phường Hà Nội Những ngày này, đâu đâu cũng thấy cúc họa mi Trên các con phố, người qua đường sẽ không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy những bó cúc họa mi trắng Trong khi ở chợ, cúc họa mi cũng được chất thành đống Cúc họa mi bán tại chợ hiện giá khoảng 30.000 đồng/bó nhỏ, bó to giá tầm 80.000 đồng Bà Lan - một người trồng cúc họa mi ở Nhật Tân, cho biết, cúc họa mi đang cực kỳ hút khách nên giá cũng được hơn những năm trước rất nhiều. Bà Lan tính toán, một sào ruộng trồng cúc họa mi cho thu nhập khoảng 70-80 triệu đồng, trong đó, chi phí gồm công chăm bón, phân thuốc, giống má hết khoảng 10 triệu đồng, còn lại là tiền lãi mình thu được. Năm nay, gia đình bà Lan trồng được 4 sào cúc họa mi. Bà dự tính, sau khi trừ đi hết chi phí cho thu lãi khoảng 250 triệu đồng (ảnh: Đoàn Bổng) Ngoài người dân trồng hoa bán, ở Nhật Tân, nhiều nhà vườn còn bán vé cho mọi người vào chụp ảnh, mức giá từ 10.000-20.000 đồng/lượt. Nhờ thế, dịp này họ cũng kiếm bạc triệu vì khách tới đông nườm nượp (ảnh: Đoàn Bổng)