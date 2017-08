Một ngày của tỷ phú Bill Gates có gì đặc biệt?

Nếu không đi du lịch, tỷ phú Bill Gates thường bắt đầu ngày mới tại biệt thự riêng của gia đình ở Washington. Ước tính căn biệt thự có giá khoảng 124 triệu USD vào năm 2016. Tỷ phú giàu nhất hành tinh thích ăn ngũ cốc chocolate Cocoa Puff vào buổi sáng. Tuy nhiên, bà Melinda vợ ông từng tiết lộ với sinh viên trường Trung học Betsy Layne rằng, ông cũng thường xuyên bỏ ăn sáng. Theo New York Times, Bill Gates tập thể dục buổi sáng bằng máy chạy bộ. Trong lúc tập, ông sẽ xem các DVD từ chương trình giảng dạy "Great Courses". Thi thoảng, ông cũng chơi tennis vì đây là môn thể thao yêu thích. Tỷ phú Bill Gates luôn đọc tin tức các báo vào đầu giờ sáng. The New York Times, The Wall Street Journal và The Economist là các tờ báo yêu thích của ông. Theo The Telegraph, thời gian biểu của Bill Gates được chia cụ thể, tỉ mỉ mỗi 5 phút. Vị tỷ phú này kiểm soát và theo dõi được mọi công việc nhờ vào việc ghi chú lại từng điều một. Bill Gates chọn một món ăn yêu thích vào bữa trưa. Trong một lần phỏng vấn, ông cho biết món đặc biệt thích là Cheeseburger. Bill Gates rất thích đọc sách. Thời gian rảnh trong ngày ông thường tranh thủ đọc sách. Ông thường gợi ý các tựa sách hay trên website cá nhân. Khi không làm việc hay đọc sách, Bill Gates dành thời gian chơi với 3 người con. Ông thường đưa con trai đến các địa điểm khác thường như nhà máy điện hay trạm phóng tên lửa để vừa chơi vừa học. Cuối tuần, ông thích chơi vài ván bài cùng gia đình trong lúc rảnh.

Năm 2014, Bill Gates tiết lộ trên Reddit rằng ông thường rửa bát sau bữa ăn tối của gia đình. Tỷ phú giàu nhất thế giới thường xuyên ngủ đúng giờ vì luôn muốn đảm bảo mình ngủ đủ 7 tiếng/ngày. Nguồn ảnh: Business Insider.

