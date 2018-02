Mở thẻ Maritime Bank Visa, cô nàng 8X bất ngờ nhận chuyến du lịch Mỹ ‘cực chất’

(Kiến Thức) - May mắn là khách hàng thứ 1000 mở mới thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa, cô nàng 8X Lương Thị Minh Tuyết đã bất ngờ nhận được chuyến du lịch Mỹ trị giá 50 triệu đồng từ Maritime Bank.

Ngày 12/1/2018, Maritime Bank đã trao thưởng chuyến du lịch giá trị này cho Minh Tuyết (sinh năm 1989, nhân viên một Tập đoàn dược phẩm nước ngoài có trụ sở trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội).

Tại buổi trao giải, Tuyết chia sẻ, cô rất bất ngờ khi biết mình là người may mắn nhận được giải thưởng giá trị này.“Thực sự vẫn chưa hết bất ngờ khi biết mình may mắn trúng giải thưởng là chuyến đi Mỹ trị giá 50 triệu đồng. Món quà này đến vào đầu năm mới như một sự tình cờ, may mắn từ Maritime Bank dành cho mình”, Tuyết hồ hởi nói.

Cô gái 8X nhớ lại, trong một lần đến gửi tiết kiệm tại Maritime Bank, sau khi kể về chuyến công tác mới nhất của mình với một bạn nhân viên Ngân hàng, cô đã được tư vấn rất nhiệt tình về thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa với những tính năng rất khác biệt.

“Dùng các thẻ thông thường khác chỉ là ưu đãi cộng dặm bay, tích điểm… nhưng dùng thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa, tôi sẽ được hoàn tiền vào thẻ. Mỗi năm, nếu sử dụng thẻ thường xuyên cho các chuyến đi, tiền được hoàn có thể lên tới hàng chục triệu đồng/năm”, khách hàng may mắn này kể.

Vốn là người yêu thích du lịch lại làm việc cho một Tập đoàn đa quốc gia nên một năm Tuyết có khoảng 5 – 6 chuyến đi, cả trong và ngoài nước. Chi phí cho việc du lịch hay mỗi chuyến công tác luôn là mối quan tâm hàng đầu của chị do đó việc tiết kiệm được 20 triệu đồng/năm là rất lớn.

Bên cạnh niềm vui nhận giải, vị khách may mắn này chia sẻ thêm, khi đi du lịch hay công tác nước ngoài, cô thường ưu tiên dùng thẻ tín dụng vì theo cô“Dùng tiền mặt thì lúc nào phải lo cất giữ. Trong khi, dùng thẻ không chỉ tiện lợi mà còn nhận được ưu đãi hoàn tiền khi đặt vé máy bay, ăn uống hay thanh toán phòng khách sạn… nên mình ưu tiên dùng hơn”.

Ưu đãi được Tuyết đề cập ở trên đến chính là chương trình Travel JOY+. Nhằm tối đa lợi ích cũng như mang đến những trải nghiệm du lịch tốt nhất cho khách hàng, Maritime Bank triển khai riêng một chương trình ưu đãi có tên Travel JOY+ với mức hoàn tiền “khủng” 30% lên tới 2 triệu đồng/lần.

Cùng với giải thưởng chuyến du lịch Mỹ trị giá 50 triệu đồng được trao cho cô nàng 8X Lương Thị Minh Tuyết, Maritime Bank còn trao hàng ngàn sạc pin dự phòng sành điệu cho những khách hàng đầu tiên mở mới và phát sinh giao dịch chi tiêu từ 500.000 đồng trở lên.

Ra mắt chưa đầy nửa năm (tháng 7/2017), thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa đã thật sự gây ấn tượng tại Việt Nam, với số thẻ mở mới tăng trưởng trên 200% mỗi tháng.

Với nỗ lực luôn đổi mới, sáng tạo và tiên phong trong dòng thẻ tín dụng du lịch hoàn tiền, tháng 12/2017, Maritime Bank đã được Visa – tổ chức Thẻ quốc tế hàng đầu trao tặng giải thưởng Ngân hàng có sản phẩm Thẻ tín dụng du lịch hoàn tiền tốt nhất Việt Nam năm 2017 (Leadership in Travel Cashback Credit 2017).

Để biết thêm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa, Quý khách vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ Chi nhánh Maritime Bank gần nhất. Call Center 24/7: 1800599999 (miễn phí)/ 024.3944 5566.