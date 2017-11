MIKGroup bất ngờ lập cú hat-trick tại giải Dot Property Đông Nam Á 2017

(Kiến Thức) - Giải thưởng bất động sản Đông Nam Á Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017 đã chính thức công bố các đơn vị thắng giải, trong đó MIKGroup là cái tên gây bất ngờ lớn nhất khi đạt ba hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá là thành tích cao nhất trong năm nay.

Đại diện Dot Property Awards trao chứng nhận giải thưởng cho MIKGroup.

Ba giải thưởng Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017 vinh danh MIKGroup bao gồm: Innovative Developer (Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo) dành cho MIKGroup; Beach Front Development (Dự án ven biển tốt nhất) dành cho Movenpick Resort Waverly Phú Quốc; và River Front Development (Dự án ven sông tốt nhất) dành cho Park Riverside & Park Riverside Premium.

Dot Property khu vực và tạp chí Dot Property chọn lựa các đơn vị thắng giải từ danh sách ứng cử viên dựa trên những tiêu chí khắt khe dành riêng cho mỗi hạng mục. Hơn 20 nhà phát triển dự án đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia đã được vinh danh trong năm nay, trong đó có tới 10 đơn vị tới từ Việt Nam. Đặc biệt, MIKGroup và Anpha Holdings là hai đơn vị xuất sắc nhất, mỗi đơn vị giành chiến thắng tại 3 hạng mục.

MIKGroup gây ấn tượng nhờ tinh thần sáng tạo tiên phong trong các dự án, thể hiện được tầm nhìn chiến lược dài hạn bền vững nhưng cũng rất mới mẻ. MIKGroup được đánh giá nằm trong TOP các nhà phát triển bất động sản đáng chú ý tại Việt Nam với đối tác là những đơn vị lớn trong và ngoài nước;

MIKGroup phát triển đa dạng các loại hình BĐS khác nhau chung mục tiêu kiến tạo giá trị sống mới. Mỗi dự án MIKGroup tung ra thị trường đều chú trọng đến sự khác biệt, từ các dự án căn hộ cao cấp trong đô thị như Imperia Garden, Imperia Sky Garden tại Hà Nội, đến các dự án biệt thự và nhà phố Park Riverside, Park Riverside Premium, River Park, RioVista tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại đảo ngọc Phú Quốc.

Movenpick Resort Waverly Phú Quốc đạt giải Dự án ven biển tốt nhất.

Dù chưa chính thức ra mắt, dự án Movenpick Resort Waverly Phú Quốc được đánh giá cao nhờ vị trí đắc địa tại bãi biển Ông Lang đẹp tuyệt mỹ, thiết kế phòng nghỉ và condotel độc đáo cùng các tiện ích chuẩn 5 sao. Vì thế không quá bất ngờ khi Movenpick Resort Waverly Phú Quốc giành giải Beach Front Development năm nay.

Giải thưởng “River Front Development” được trao cho dự án Park Riverside & Park Riverside Premium. Nằm trong tổ hợp các dự án cao cấp tại khu Đông TP.HCM, khu tổ hợp biệt thự và nhà phố Park Riverside được coi như “Ngọc Như Ý” của quận 9, với hai mặt giáp sông cùng nhiều hồ cảnh quan rộng đến 1,2 ha.

Imperia Sky Garden của MIKGroup từng được Dot Property trao giải thưởng Dự án xanh tốt nhất Việt Nam tháng 6/2017.

Trước đó, dự án tổ hợp chung cư cao cấp Imperia Sky Garden do MIKGroup phát triển cũng được nhận giải Dự án xanh tốt nhất Việt Nam do Dot Property trao tặng nhờ sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố cây xanh và tiện nghi hiện đại.

Giải thưởng Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best Awards được tổ chức để công nhận những đơn vị tốt nhất trong ngành bất động sản khu vực. Đây là một trong những giải thưởng bất động sản hấp dẫn nhất khu vực. Những người thắng giải được đánh giá và chọn lựa bởi Dot Property Group hiện đang sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản khắp Châu Á và tạp chí Dot Property.

Ông Joe Kheng Giám đốc điều hành của Dot Property Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi đặc biệt chú ý tới tinh thần sáng tạo tiên phong trong các dự án do MIKGroup phát triển. Với mỗi sản phẩm của mình, MIKGroup luôn thể hiện tâm huyết thông qua sự khác biệt và đẳng cấp. Chiến thắng tại giải Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best Awards sẽ là minh chứng chứng nhận những giá trị và chất lượng của chủ đầu tư và dự án.

Ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT MIKGroup cho biết: “Việc dành được 3 giải thưởng danh giá của Dot Property Awards 2017 đã cho thấy những nỗ lực của MIKGroup đã đạt được nhưng thành công đáng kể. Đây cũng là động lực để MIKGroup tiếp tục hành trình từng bước đạt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam.”