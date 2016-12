Mẹo tạo khu vườn mini xanh tươi cây cỏ cho nhà phố

Cuộc sống của bạn có thể khá bận bịu với lo toan thường nhật, với công việc hàng ngày nhưng hãy cố gắng sắp xếp thời gian để có thể giúp cho mọi người trong gia đình cảm thấy "dễ thở" hơn bằng cách trồng cây, tạo khu vườn mini. Những ý tưởng đơn giản, cũng không mất nhiều thời gian chăm sóc nhưng đổi lại, bạn sẽ có thật nhiều niềm vui mỗi ngày. Trồng dâu tây trong máng nhôm:

Nếu nhà bạn có thành ban công, hay góc sân thượng nhỏ hẹp, bạn có thể gắn những chiếc máng nhôm và bỏ đất vào để bắt đầu trồng cây. Tùy vào sở thích để bạn lựa chọn được loại cây cần trồng. Bạn chỉ cần chú trọng việc trộn đất, mỗi ngày dành chút thời gian để tưới cây là đủ để trông ngóng, ngắm nhìn thành quả của mình lớn lên mỗi ngày. Treo giỏ dọc lan can:

Lan can sân thượng hay lan can ban công thường là vị trí ít được sử dụng. Hãy tận dụng ngay khoảng diện tích quý báu này để tạo nên những không gian rực rỡ sắc hoa hay xanh tươi bởi các loại rau gia vị. Hoa hay rau đều cần chế độ chăm sóc đơn giản, đủ để giúp bạn cảm thấy yêu thương góc nhỏ của mình hơn mỗi ngày. Trồng hoa trong hộp kim loại:

Hộp kim loại như hộp sữa, hộp đựng đồ ăn... được rửa sạch sẽ, đục lỗ ở đáy và sơn những họa tiết bắt mắt xung quanh hộp. Bạn có thể sử dụng những chiếc hộp này để trồng các loại hoa dễ sống như dạ yến thảo, hướng dương, đồng tiền... Những loài hoa có sắc màu rực rỡ, đua nhau khoe sắc sẽ giúp không gian sống đẹp tươi và ấn tượng hơn. Trồng cây gia vị:

Các loại cây, loại rau gia vị khá dễ sống và thích hợp ở nhiều vị trí trong nhà bạn như ban công, bệ cửa sổ hay thậm chí là bàn bếp. Miễn là bạn có thể tìm được những vị trí có nhiều ánh sáng, chăm chỉ tưới nước đều đặn để không gian tràn ngập sức sống bởi sắc màu thiên nhiên. Tạo vườn mini di động:

Ở nhà phố hay chung cư, bạn vẫn muốn đặt thêm những chậu cây cảnh, chậu hoa xinh xắn. Hãy chọn cách lắp đặt thêm bánh xe phía dưới chậu cây. Bạn không chỉ được ngắm khu vườn di động tự tạo ở bất kỳ góc nhỏ nào, mà còn có thể thoải mái lau dọn khoảng sàn phía dưới theo định kỳ, giúp không gian sống luôn sạch sẽ và thoáng mát. Trồng cây trong hộp gỗ:

Màu xanh của cây cỏ hiện diện trong nhà, không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian sống mà còn mang đến sức sống mới, niềm vui và nhiều tiện ích đặc biệt khác. Vì vậy, hãy chuẩn bị hộp gỗ để trồng các loại cây hoa hay rau cỏ để bạn thoải mái nhâm nhi thực phẩm sạch do chính tay mình chăm chút hàng ngày. Trồng cây trong hộp bánh:

Những hộp bánh có màu sắc, mẫu mã khác nhau được bạn tận dụng để trồng các loại cây cảnh, hoa lá. Ý tưởng không mới nhưng cách sắp xếp ngay ngắn, quy củ này sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn luôn đẹp xinh và hút mắt. Tạo vườn đứng:

Vườn đứng luôn là giải pháp tuyệt vời, giúp cho không gian sống trở nên đẹp ấn tượng hơn. Những khoảng thiên nhiên xanh tươi luôn được phát triển theo chiều đứng, giúp cho bạn vừa có được điểm nhấn trong lành từ sắc màu cây cỏ vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Trồng cây ăn quả trong chậu:

Cây ăn quả là những loại cây chủ yếu được trồng ở đất vườn. Tuy nhiên, bạn có thể hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này khi chọn lựa được những loại cây phù hợp để trồng trong chậu, vừa làm cảnh vừa thu hoạch quả như lựu, chanh, bưởi, xoài, ổi...

