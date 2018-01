Mê tít những chậu bonsai cà tím siêu lạ mắt

Bonsai cà tím độc đáo do ông Trương Phúc Nam ở Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định trồng và tạo dáng. Ảnh: Infonet. Thường để tạo ra một cây cà tím cảnh đẹp mắt, người trồng phải mất vài tháng chăm sóc. Ảnh: Khoe&dep. Cà tím thường trồng trong vườn và được nghệ nhân cắt tỉa theo ý muốn. Ảnh: Ketnoikienthuc. Cà tím quả dài sai trĩu quả trông thích mắt. Ảnh: Balconygardenweb. Bonsai cà tím kỳ lạ, quả mọc ở thân, củ khoai tây ở rễ. Ảnh: DM. Chậu cà tím cảnh thường cao từ 40 – 150 cm. Ảnh: Kerneliv. Cà tím vừa có quả vừa có hoa. Ảnh: Pinterest. Là cây ưa nước nên người trồng phải tưới nước hàng ngày. Ảnh: Buffalo-niagaragardening. Hầu hết các chậu bonsai cà tím đều được gieo từ hạt. Ảnh: Gardening for Beginners. Cà tím đen siêu độc được chọn làm bonsai đón năm mới với ý nghĩa tượng trưng cho sự đủ đầy, ấm no. Ảnh: Printest. Video: Rau củ quả bonsai bất ngờ (Nguồn Nongy)

