Mê mẩn ngắm ngôi nhà gỗ trên cây sang trọng ở Anh

Ngôi nhà trên cây Woodsman's Treehouse ở Crafty Camping, Droset, Anh từng giành được nhiều giải thưởng về kiến trúc và hiện nay, ngôi nhà gỗ trên cây đặc biệt này đang có cơ hội giành được giải thưởng House of the Year do Viện kiến trúc Hoàng gia Anh bình chọn. Nhà thiết kế Guy Mallinson, người điều hành Crafty Camping, và bạn của ông, kiến trúc sư Keith Brownlie của Brownlie Ernst and Marks (BEaM) là những người lên ý tưởng cho ngôi nhà đặc biệt này. Ngôi nhà 2 tầng được xây dựng quanh một cây sồi trưởng thành, có lối dẫn vào là một cây cầu gỗ. Công trình có thiết kế hiện đại nhưng vẫn phù hợp với không gian thiên nhiên hoang dã xung quanh. Tay xoay cổ điển ở cửa ra vào mang đến cho du khách cảm giác thú vị khi xoay chốt cửa và khám phá không gian bên trong. Woodsman's Treehouse có đầy đủ tiện nghi sang trọng với một giường cỡ lớn, bồn tắm bằng đồng, nhà bếp, ghế da và một lò sưởi xoay nằm ở trung tâm của căn phòng. Ở ban công tầng một có vòi hoa sen nước nóng ngoài trời và không gian để du khách ngắm cảnh, trong khi đó, tầng 2 có một bồn tắm nước nóng và phòng xông hơi khô. Tầng một và tầng 2 của ngôi nhà được kết nối bằng một cầu thang xoắn ốc. Giữa các bức tường gỗ là những ô cửa sổ mang đến tầm nhìn toàn cảnh về rừng cây. Đặc biệt, từ cửa sổ trần trên giường du khách còn có thể quan sát tán cây sồi rộng lớn phía trên. Bên cạnh những dịch vụ nghỉ ngơi, thư giãn với bồn nước nóng hay xông hơi, Woodsman's Treehouse còn có một lò nướng bánh pizza và thịt trên ban công tầng 2, luôn sẵn sàng cho những bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Bên cạnh cây cầu gỗ, Woodsman's Treehouse còn có một cầu trượt bằng thép không gỉ giúp du khách di chuyển nhanh từ sàn nhà xuống đất. Mallinson đã mô tả ngôi nhà 2 tầng sang trọng dưới tán cây sồi này là ngôi nhà chứa đựng ước mơ tuổi thơ của nhiều người về thế giới đồ chơi, có lâu đài, các túp lều hay cả những hang ổ của thú rừng. Ngôi nhà có thiết kế bắt mắt cùng nội thất sang trọng và không gian gần gũi với thiên nhiên, mang đến cho du khách khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng. Thêm một điểm đặc biệt của công trình đó là ngôi nhà được xây dựng không chạm vào thân cây hay làm ảnh hưởng đến cấu trúc, quá trình sinh trưởng của cây, cũng như các loài động vật hoang dã sinh sống trong khu vực. Tổng chi phí xây dựng ngôi nhà là khoảng 2.000 USD và một nhóm 20 thợ thủ công đã làm việc trong hơn 5 tháng để hoàn thành công trình. Để trải nghiệm không gian sang trọng và thoải mái này ở khu Crafty Camping, du khách cần chi trả khoảng 500 USD cho một đêm.

