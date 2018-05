Mê hoặc những vườn dâu chín rộ ven sông ở Hà Nội

Những cây dâu tằm đỏ ối quả chín. Mỗi gốc, nhà nông thu hái được 80-90kg quả, có gốc to thì phải hơn một tạ. Công việc hái dâu đòi hỏi sự cẩn thận để không làm nát quả. Người dân cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết nên năm nay nhiều nhà bị mất mùa dâu. Thời tiết bất lợi như mưa phùn, sương, độ ẩm cao sẽ làm giảm năng suất dâu quả. Trên diện tích đất rộng chừng 2ha của huyện Phúc Thọ có khoảng 14 hộ gia đình cùng trồng dâu tằm. Mùa dâu chín, mỗi gia đình cắt cử từ 3 người trở lên làm công việc thu hái. Dâu thường được hái sau 7 giờ sáng bởi thời điểm này sương đã tan. Công việc hái dâu kéo dài đến chiều tối. Dâu hái xuống được các lái buôn vào tận vườn dâu để chở đi. Cũng có gia đình phải tự mang dâu đến giao cho các mối mua buôn. Dâu hái xuống được phân loại. Những quả to, giá bán sẽ cao hơn. Sau vụ dâu, mỗi gia đình có thể thu nhập 20 - 22 triệu đồng. Đóng dâu vào thùng xốp để vận chuyển đi xa. Dâu tằm Hà Nội cũng được tiêu thụ tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định...

Những cây dâu tằm đỏ ối quả chín. Mỗi gốc, nhà nông thu hái được 80-90kg quả, có gốc to thì phải hơn một tạ. Công việc hái dâu đòi hỏi sự cẩn thận để không làm nát quả. Người dân cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết nên năm nay nhiều nhà bị mất mùa dâu. Thời tiết bất lợi như mưa phùn, sương, độ ẩm cao sẽ làm giảm năng suất dâu quả. Trên diện tích đất rộng chừng 2ha của huyện Phúc Thọ có khoảng 14 hộ gia đình cùng trồng dâu tằm. Mùa dâu chín, mỗi gia đình cắt cử từ 3 người trở lên làm công việc thu hái. Dâu thường được hái sau 7 giờ sáng bởi thời điểm này sương đã tan. Công việc hái dâu kéo dài đến chiều tối. Dâu hái xuống được các lái buôn vào tận vườn dâu để chở đi. Cũng có gia đình phải tự mang dâu đến giao cho các mối mua buôn. Dâu hái xuống được phân loại. Những quả to, giá bán sẽ cao hơn. Sau vụ dâu, mỗi gia đình có thể thu nhập 20 - 22 triệu đồng. Đóng dâu vào thùng xốp để vận chuyển đi xa. Dâu tằm Hà Nội cũng được tiêu thụ tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định...