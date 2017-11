Mãn nhãn vườn cây cảnh siêu khủng của đại gia tỉnh lẻ

Giới chơi cây cảnh trong cả nước ai cũng đều biết đến đại gia Phiến “cá” ở Việt Trì, Phú Thọ. ông sở hữu vườn cây cảnh siêu khủng với nhiều cây đẹp và đắt tiền nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. Khu vườn sinh thái nằm ngay trung tâm thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rộng 15ha với 5ha đất trồng và 10 ha mặt nước được ông thuê lại của thành phố. Ảnh: Vietnamnet. Vườn cây trị giá cả trăm tỷ của đại gia Phiến "cá" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Vietnamnet. Trong vườn có khoảng 5.000 cây cảnh lớn nhỏ. Mọi cây đều được chăm sóc kỳ công. Ảnh: Vietnamnet. Ông Nguyễn Phước Lộc, ở ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp là chủ của vườn cây cảnh trị giá hàng chục tỷ đồng với hơn 50 loài khác nhau. Ảnh: Zing. Những cây cảnh có giá trị được trồng và bảo quản trong khuôn viên 2ha, với 30 nhân viên chăm sóc hàng ngày. Ảnh: Zing. Đáng chú ý nhất là 2 cây me với tuổi thọ hơn 150 năm được các đại gia ngã giá 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Zing. Anh Nguyễn Duy Nghị ở xã Điền Xá, cách TP.Nam Định khoảng 10km sở hữu một vườn cây cảnh tiền tỷ, có những cây xanh quý hiếm, tuổi đời hàng trăm năm. Ảnh: Dân Việt. Khu vườn rộng 6.000m2, quy hoạch như một khu sinh thái, có đồi núi. Ảnh: Dân Việt. Nhiều cây có bộ rễ to bám rất chắc vào đá. Ảnh: Dân Việt. Trung Tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, Tiến sỹ khoa học, Anh hùng LLVT được nhiều người biết đến với vườn cây cảnh "để đời" tại xóm 4 xã Nghi ân, Nghi lộc (Nghệ An). Ảnh: Vietnamnet. Vườn cây của ông Hưởng có diện tích 1.700 m, trên 400 cây với hàng chục chủng loại khác nhau. Ảnh: Vietnamnet. Tất cả cây trong vườn đều do ông tự tay cắt tỉa dựa trên dáng cây truyền thống mà các cụ ngày xưa đã làm. Ảnh: Vietnamnet. Vườn cây cảnh của ông vừa làm đẹp cho đời, vừa mang lại giá trị kinh tế cao vì có những cây trị giá hàng tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet.

