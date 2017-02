Mãn nhãn ngắm dinh thự đắt giá nhất của Tổng thống Donald Trump

1. Manhattan Apartment Mansion (New York): Penthouse này chiếm tới 3 tầng trên cùng của Trump Tower, được mạ vàng 24k và lát cẩm thạch. Nó khiến người ta liên tưởng đến bảo tàng hơn là không gian sống. Căn hộ được định giá khoảng 100 triệu USD, nhìn ra Central Park và nhiều khu vực khác của New York. 2. Maison de L’Amitie (bờ biển Palm, Florida): Tổng thống Donald Trump mua dinh cơ rộng 5.500 m2 trông ra biển này với giá 41,4 triệu USD năm 2004 và chi ra 3 triệu USD nữa để sửa sang lại. Năm 2008, ông bán lại nó với giá 95 triệu USD cho tài phiệt người Nga - Dmitri Rybolovlev. Maison de L’Amitie có một bể bơi lớn, một vòi phun nước nằm giữa lối xe chay và đồ đạc dát vàng. Tuy có kiến trúc truyền thống nhưng ngôi nhà này lại được trang bị tiện nghi vô cùng hiện đại. 3. Căn hộ trên đỉnh Trump Tower (New York): Rộng hơn 300 m2, căn hộ này được định giá 23 triệu USD, với 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm, trông ra khu Central Park và tòa Empire State. Dù nội thất được thiết kế theo phong cách truyền thống, căn hộ vẫn có những chi tiết hiện đại như tường kính, sàn đá cẩm thạch, trần nhà điêu khắc khảm gỗ anh đào cùng nhiều tiện nghi khác như phòng thay đồ, phòng giặt… Biệt thự Rodeo Drive (Beverly Hills, California): Năm 2008, tân Tổng thống Mỹ - Trump mua căn biệt thự tại thành phố Beverly Hills với giá hơn 10 triệu USD. Bất động sản rộng 1.400 m2 này sau đó được trùng tu theo kiến trúc Hy Lạp thời Phục hưng, với nội thất màu trắng cùng sàn đá cẩm thạch. Hiện giá thị trường của nó là gần 30 triệu USD. . Indian Harbor Estate (Greenwich, Connecticut): Dinh thự rộng gần 2.000 m2 với tổng cộng 47 phòng này là bất động sản đầu tiên mà Trump mua. Sau khi Trump ly hôn với người vợ đầu tiên, căn hộ đã bị bán với giá 15 triệu USD. Hiện nó được định giá vào khoảng 54 triệu USD. Được xây dựng từ năm 1939, Indian Harbor Estate có 3 tầng với cầu thang đôi dẫn vào khu vực cổng chào. Nơi đây còn có một bể bơi khổng lồ, bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, sân tennis và khu giải trí được trang bị cực kỳ tiện nghi. Phía bên phải biệt thự là một bụi cây nhỏ, dùng làm không gian riêng tư cho chủ nhà và khách. Le Château des Palmiers (vịnh Plum, St. Maarten): Trump gọi Le Château des Palmiers là “biệt thự tuyệt vời nhất thế giới”. Bất động sản này trị giá 19,7 triệu USD, nằm ngay sát biển Caribbean, được bao phủ bởi nhiều cây xanh. Le Château des Palmiers rộng tới 5 hecta, gồm 9 phòng ngủ, một phòng tập thể hình, sân tennis. Biệt thự còn có cả quản gia, đầu bếp và thợ giặt là. Biêt thự Rancho Palos Verdes (Los Angeles): Rancho Palos Verdes được Trump bán vào năm 2011 với giá 7,15 triệu USD. Bất động sản trông ra biển này có tới 5 phòng ngủ, 9 phòng tắm, phòng bếp rộng gần 100 m2, phòng kính chứa rượu, bể bơi, phòng trò chơi và quán bar. Dinh thự Albemarle (Charlottesville, Virginia): Trump mua Albemarle năm 2012 với giá 6,5 triệu USD. Khu biệt thự này rộng gần 2.500 m2, với vị trí đắc địa tại chân núi Blue Ridge. Trong khuôn viên có một vườn nho và nhiều cây cối xung quanh cùng hệ thống bể bơi để cho thuê. Ngoài ra, nơi này còn có khu nhà ở với cổng riêng đi ra ngoài. Giá phòng tại đây dao động từ 309 – 509 USD một đêm. Khách ở còn được mời thưởng thức rượu vang làm từ nho trồng trong vườn. Ngôi nhà Donald Trump ở khi còn nhỏ tại Queens (New York): Nằm trong khu dân cư Queens trong lành và sang trọng, với diện tích gần 200 m2, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm và 2 gara ô tô, ngôi nhà này đang được bán đấu giá với 1,65 triệu USD. Căn hộ cao cấp 1985, Trump Tower (New York): Căn hộ 7 phòng ngủ này nổi bật với những chi tiết xa xỉ dát vàng, mang hơi hướng của thập niên 80. Trong nhà được đặt nhiều cây xanh và thiết kế đón được nhiều ánh sáng mặt trời.

