Mãn nhãn biệt thự trẻ trung thừa ánh sáng nhưng không bị nóng

Nằm tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội), căn biệt thự nổi bật với thiết kế màu trắng trẻ trung cùng phong cách thiết kế đơn giản, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Biệt thự có 2 mặt tiền. Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự có tỷ lệ ô cửa kính tương đối cao so với tỷ lệ tường. Theo KTS, việc chọn hướng nhà có vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu cái nóng mùa hè. Ngoài ra, căn biệt thự hoa lệ được sơn màu trắng giúp giảm bức xạ nhiệt một cách tối đa. Phòng khách được thiết kế 2 ô cửa sổ to cùng nội thất màu sáng, đơn giản tạo cảm giác thông thoáng. Hai cửa kính cũng được trang bị rèm che khá dày dặn, lại rất hợp với tông nội thất nên có thể giúp tránh nóng những ngày nắng. Phòng khách được thiết kế 2 ô cửa sổ to cùng nội thất màu sáng, đơn giản tạo cảm giác thông thoáng. Hai cửa kính cũng được trang bị rèm che khá dày dặn, lại rất hợp với tông nội thất nên có thể giúp tránh nóng những ngày nắng. Tầng 2 của căn biệt thự còn có một phòng khách phụ. Sàn gỗ, sofa bọc da, cửa sổ và ban công ngập ánh sáng giúp căn nhà một không gian thoáng đãng, thoải mái. Phòng ngủ được chọn hướng đón gió, tránh cái nóng buổi chiều. Ngoài ra, nội thất được thiết kế tối giản, tông màu sáng như các phòng khác. Chủ nhà là người hiện đại, không quá cầu kỳ nên nội thất tại các phòng cũng được làm đơn giản một cách tối đa. Tuy nhiên, duy chỉ có phòng thờ được thiết kế cầu kỳ tinh xảo với ban thờ tổ tiên và ban thờ Phật. Cầu thang nối các phòng được thiết kế hình xoắn ốc lát gỗ. Chủ nhà ưu ái dùng một tấm cửa sổ lớn xuyên suốt từ thấp lên cao chạy theo cầu thang giúp lấy ánh sáng và cảm giác gần gũi với thiên nhiên khi di chuyển. Vườn treo mini trên tầng thượng có những tiểu cảnh đơn giản. Một tấm lợp bằng kính được thiết kế thêm giúp giảm bức xạ nhiệt xuống tầng áp mái. Cạnh vườn treo mini cũng có thêm bàn ghế để thư giãn, đón gió hàng ngày. Hoa cỏ xung quanh cũng giúp giảm bức xạ nhiệt vào căn nhà sang trọng những ngày trời nắng. Biệt thự được KTS Lâm Hoàng thiết kế với đúng "đơn đặt hàng" là căn nhà vừa trẻ trung, vừa hiện đại, thông thoáng.

Nằm tại khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội), căn biệt thự nổi bật với thiết kế màu trắng trẻ trung cùng phong cách thiết kế đơn giản, hiện đại nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Biệt thự có 2 mặt tiền. Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự có tỷ lệ ô cửa kính tương đối cao so với tỷ lệ tường. Theo KTS, việc chọn hướng nhà có vai trò rất quan trọng trong việc giảm thiểu cái nóng mùa hè. Ngoài ra, căn biệt thự hoa lệ được sơn màu trắng giúp giảm bức xạ nhiệt một cách tối đa. Phòng khách được thiết kế 2 ô cửa sổ to cùng nội thất màu sáng, đơn giản tạo cảm giác thông thoáng. Hai cửa kính cũng được trang bị rèm che khá dày dặn, lại rất hợp với tông nội thất nên có thể giúp tránh nóng những ngày nắng. Phòng khách được thiết kế 2 ô cửa sổ to cùng nội thất màu sáng, đơn giản tạo cảm giác thông thoáng. Hai cửa kính cũng được trang bị rèm che khá dày dặn, lại rất hợp với tông nội thất nên có thể giúp tránh nóng những ngày nắng. Tầng 2 của căn biệt thự còn có một phòng khách phụ. Sàn gỗ, sofa bọc da, cửa sổ và ban công ngập ánh sáng giúp căn nhà một không gian thoáng đãng, thoải mái. Phòng ngủ được chọn hướng đón gió, tránh cái nóng buổi chiều. Ngoài ra, nội thất được thiết kế tối giản, tông màu sáng như các phòng khác. Chủ nhà là người hiện đại, không quá cầu kỳ nên nội thất tại các phòng cũng được làm đơn giản một cách tối đa. Tuy nhiên, duy chỉ có phòng thờ được thiết kế cầu kỳ tinh xảo với ban thờ tổ tiên và ban thờ Phật. Cầu thang nối các phòng được thiết kế hình xoắn ốc lát gỗ. Chủ nhà ưu ái dùng một tấm cửa sổ lớn xuyên suốt từ thấp lên cao chạy theo cầu thang giúp lấy ánh sáng và cảm giác gần gũi với thiên nhiên khi di chuyển. Vườn treo mini trên tầng thượng có những tiểu cảnh đơn giản. Một tấm lợp bằng kính được thiết kế thêm giúp giảm bức xạ nhiệt xuống tầng áp mái. Cạnh vườn treo mini cũng có thêm bàn ghế để thư giãn, đón gió hàng ngày. Hoa cỏ xung quanh cũng giúp giảm bức xạ nhiệt vào căn nhà sang trọng những ngày trời nắng. Biệt thự được KTS Lâm Hoàng thiết kế với đúng "đơn đặt hàng" là căn nhà vừa trẻ trung, vừa hiện đại, thông thoáng.