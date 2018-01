Lý do đơn giản khiến Bill Gates không còn giàu nhất thế giới

Khối tài sản của nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos hiện đang trị giá 105,1 tỷ USD, điều khiến ông trở thành người giàu nhất trong lịch sử, vượt qua cả kỷ lục do Bill Gates thiết lập từ năm 1999.



Ở tuổi 31, Bill Gates trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới vào năm 1987, ngay sau khi Microsoft phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đến năm 1995 ông trở thành người giàu nhất hành tinh với khối tài sản trị giá 12,9 tỷ USD và giữ vững danh hiệu này vài thập kỷ sau đó.

Nhưng có một lý do đơn giản khiến Gates không còn là người giàu có nhất, và lý do đó không phải do sức tăng trưởng khủng khiếp của Amazon, mà là bởi Gates đã quyết định cho đi phần lớn tiền của mình.

Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 39 tuổi.

Năm 2000, cùng năm ông rời bỏ chức vụ CEO của Microsoft, Gates đã cùng vợ sáng lập Qũy Bill & Melinda Gates với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân trên toàn thế giới. Cặp đôi đã tập trung toàn bộ thời gian vào các hoạt động từ thiện và từ đó trao tặng 2,9 tỷ USD tiền mặt cùng 700 triệu cổ phiếu Microsoft.

Bill Gates không chỉ cho đi tài sản của mình, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác cũng có hành động tương tự. Năm 2010, gia đình của Gates cùng với tỷ phú Warren Buffett bạn ông đã khởi động phong trào The Giving Pledge, phong trào cho các cá nhân cực kỳ giàu có cam kết quyên góp ít nhất một nửa gia sản cho mục đích từ thiện trong suốt cuộc đời.

Hơn 150 triệu phú và tỷ phú đã ký vào bản cam kết, bao gồm cả những tỷ phú có gia sản đồ sộ như Mark Zuckerberg, Richard Branson và Elon Musk.

Bill Gates và vợ được Tổng thống Obama trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống vào năm 2016 tại Nhà Trắng.