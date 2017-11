Lộng lẫy dinh thự “triệu đô” mới nhất của Taylor Swift tại New York

Xinh đẹp và nổi tiếng, Taylor Swift còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Gần đây, nữ ca sĩ đã sở hữu thêm một townhouse trị giá 18 triệu USD tại New York. Quang cảnh phòng khách sang trọng. Toà nhà 3 tầng mà Taylor mới mua nằm ở số 153 Franklin khu Tribeca tại New York. New York cũng là thành phố yêu thích nhất của cô. Phòng chiếu phim tại gia hiện đại. Sân thượng với tường kính kiểu Nhật Bản. Chủ nhân hit “Look What You Made Me Do” lựa chọn sàn gỗ sồi kiểu cổ mang phong cách Pháp khiến cho toà nhà của cô sang trọng hơn. Một phòng ngủ khác trong toà nhà mới của Taylor. Quầy bar. Phòng tắm. Toà nhà mới này nằm ngay bên cạnh căn penthouse trị giá gần 20 triệu USD cô mua hồi năm 2014.

Xinh đẹp và nổi tiếng, Taylor Swift còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Gần đây, nữ ca sĩ đã sở hữu thêm một townhouse trị giá 18 triệu USD tại New York. Quang cảnh phòng khách sang trọng. Toà nhà 3 tầng mà Taylor mới mua nằm ở số 153 Franklin khu Tribeca tại New York. New York cũng là thành phố yêu thích nhất của cô. Phòng chiếu phim tại gia hiện đại. Sân thượng với tường kính kiểu Nhật Bản. Chủ nhân hit “Look What You Made Me Do” lựa chọn sàn gỗ sồi kiểu cổ mang phong cách Pháp khiến cho toà nhà của cô sang trọng hơn. Một phòng ngủ khác trong toà nhà mới của Taylor. Quầy bar. Phòng tắm. Toà nhà mới này nằm ngay bên cạnh căn penthouse trị giá gần 20 triệu USD cô mua hồi năm 2014.