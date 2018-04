Loạt siêu cây trăm tuổi bạc tỷ ở Việt Nam

Cây trâm vối của ông Nguyễn Văn Ngọ (Thạch Thất, Hà Nội) được xem là siêu cây cảnh độc nhất vô nhị tại Việt Nam với dáng “quần long hội tụ”. Ảnh: Dân Việt. Cây cao hơn 3m, có 19 thân rồng uốn lượn đủ các hướng khác nhau, mỗi thân dài từ 3,5 – 4m. Ảnh: Dân Việt. Năm 2016, có đoàn khách Nhật Bản và Hàn Quốc về thăm đã định giá cây trâm vối này lên tới 500.000 USD (khoảng 10 tỷ đồng). Ảnh: Dân Việt. Đây là cây trắc cảnh có tuổi đời tới hàng trăm năm được trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh lớn nhất ở Thủ đô. Ảnh: Vietnamnet. Đường kính thân cây to tới hai người ôm, chiều cao khoảng hơn 1 mét. Ảnh: Vietnamnet. Phần gốc đã được người tạo tác gọt giũa, tựa như một bức tượng bằng gỗ. Giá của cây cũng được đồn đoán lên cả tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Cây sanh ở bản Kẻ Mui, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) có tuổi đời lên đến nghìn năm được công nhận là cây di sản Việt Nam cao 27 m, tán rộng khoảng 35 m. Ảnh: Zing. Cây được đánh giá là cây tự nhiên đẹp nhất Việt Nam. Ảnh: Nguoiduatin. Rễ cây to cuốn chặt lấy khối đá rồi đâm xuống đất. Ảnh: Zing. Sau khi được phát hiện, giới săn cây cảnh đã tìm đến để mua với giá hàng tỷ đồng nhưng người dân ở đây không bán. Ảnh: Zing.Cây me hơn 100 tuổi “dáng bay” với nhiều vết u nần, khúc khuỷu của nghệ nhân tên Bình ở Sài Gòn khiến nhiều người xem trầm trồ, không ngớt lời khen ngợi. Ảnh: Dân Việt. Phần lõi của cây me cổ. Ảnh: Dân Việt. Các tầng của cây me đều có quả. Ảnh: Dân Việt. Có khách từng trả giá cây me đến tiền tỷ. Ảnh: Dân Việt. Video: Chiêm ngưỡng “siêu cây” 120 tỷ tái xuất ở Hà Nội. Nguồn: ANTV.

