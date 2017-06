Loạt sâm củ Ngọc Linh hình dị, giá khủng gây choáng ngợp

Nằm trong chuỗi hoạt động Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017, tối 10-6, UBND huyện Nam Trà My phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc lễ hội sâm Ngọc Linh tại sân vận động huyện Nam Trà My với chủ đề Huyền thoại Ngọc Linh. Đây là một trong những điểm nhấn của chương trình Festival Quảng Nam. Hội chợ sâm núi Ngọc Linh bao gồm nhiều gian hàng quảng bá sâm núi Ngọc Linh. Theo ông Hồ Quảng Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết mục đích hội chợ nhằm quảng bá đến với bạn bè trong và ngoài nước một loại cây dược liệu quý, hiếm của nước ta, đó là cây sâm núi Ngọc Linh. Đưa sâm núi Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, xứng tầm những loại sâm trên thế giới như sâm Hàn Quốc, sâm Mỹ, sâm Nga, sâm Canada…. Trong ngày đầu tiên, hội chợ đã thu hút nhiều người đến tham quan và mua hàng. Đáng nói, tại hội chợ có nhiều bình rượu sâm đẹp mắt được rao bán giá hàng trăm triệu đồng. Trong ngày đầu tiên, hội chợ đã thu hút nhiều người đến tham quan và mua hàng. Đáng nói, tại hội chợ có nhiều bình rượu sâm đẹp mắt được rao bán giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều “đại gia” từ khắp miền đất nước cũng đã có mặt để tìm mua sâm. Đầu giờ chiều nay, một cây sâm Ngọc Linh hơn 10 năm tuổi, nặng hơn 400 g đã được một người dân Nam Trà My bán cho khách với giá 120 triệu đồng. Người dân trưng bày và bán cho khách củ sâm lẫn lá sâm tại hội chợ Nhiều gian hàng trưng bày sâm và dược liệu khác. Nhiều người tham gia xem những cây sâm hàng chục triệu đồng tại hội chợ. Sâm Ngọc Linh vừa được công nhận là sản phẩm quốc gia hồi đầu tháng 7. Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý nên có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/kg. 1 củ sâm trọng lượng 1,6 lạng nhưng có giá hơn 19 triệu đồng tại hội chợ. Không những củ sâm mà lá sâm cũng có giá từ 400-600 ngàn đồng/kg. Sâm Ngọc Linh được ngâm vào bình thủy tinh để bán cho khách. Giới thiệu sản phẩm đến với người mua. Một cây sâm đạt giải nhất 5 năm tuổi trong lễ hội thi sâm mới đây. Hoa sâm Ngọc Linh mọc thành từng chùm đẹp mắt. Một bình sâm khủng được trưng bày tại gian hàn sâm Quảng Nam. Ngoài ra còn có đẳng sâm được trưng bày.

Nằm trong chuỗi hoạt động Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017, tối 10-6, UBND huyện Nam Trà My phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc lễ hội sâm Ngọc Linh tại sân vận động huyện Nam Trà My với chủ đề Huyền thoại Ngọc Linh. Đây là một trong những điểm nhấn của chương trình Festival Quảng Nam. Hội chợ sâm núi Ngọc Linh bao gồm nhiều gian hàng quảng bá sâm núi Ngọc Linh. Theo ông Hồ Quảng Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết mục đích hội chợ nhằm quảng bá đến với bạn bè trong và ngoài nước một loại cây dược liệu quý, hiếm của nước ta, đó là cây sâm núi Ngọc Linh. Đưa sâm núi Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, xứng tầm những loại sâm trên thế giới như sâm Hàn Quốc, sâm Mỹ, sâm Nga, sâm Canada…. Trong ngày đầu tiên, hội chợ đã thu hút nhiều người đến tham quan và mua hàng. Đáng nói, tại hội chợ có nhiều bình rượu sâm đẹp mắt được rao bán giá hàng trăm triệu đồng. Trong ngày đầu tiên, hội chợ đã thu hút nhiều người đến tham quan và mua hàng. Đáng nói, tại hội chợ có nhiều bình rượu sâm đẹp mắt được rao bán giá hàng trăm triệu đồng. Nhiều “đại gia” từ khắp miền đất nước cũng đã có mặt để tìm mua sâm. Đầu giờ chiều nay, một cây sâm Ngọc Linh hơn 10 năm tuổi, nặng hơn 400 g đã được một người dân Nam Trà My bán cho khách với giá 120 triệu đồng. Người dân trưng bày và bán cho khách củ sâm lẫn lá sâm tại hội chợ Nhiều gian hàng trưng bày sâm và dược liệu khác. Nhiều người tham gia xem những cây sâm hàng chục triệu đồng tại hội chợ. Sâm Ngọc Linh vừa được công nhận là sản phẩm quốc gia hồi đầu tháng 7. Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý nên có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/kg. 1 củ sâm trọng lượng 1,6 lạng nhưng có giá hơn 19 triệu đồng tại hội chợ. Không những củ sâm mà lá sâm cũng có giá từ 400-600 ngàn đồng/kg. Sâm Ngọc Linh được ngâm vào bình thủy tinh để bán cho khách. Giới thiệu sản phẩm đến với người mua. Một cây sâm đạt giải nhất 5 năm tuổi trong lễ hội thi sâm mới đây. Hoa sâm Ngọc Linh mọc thành từng chùm đẹp mắt. Một bình sâm khủng được trưng bày tại gian hàn sâm Quảng Nam. Ngoài ra còn có đẳng sâm được trưng bày.