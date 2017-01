Loạt cú “phốt” chấn động của "ông lớn" Pepsico Việt Nam

Chưa được cấp phép vẫn nghiễm nhiên bán nước giải khát

Mới đây nhất, theo thông tin trên báo Một Thế Giới, ngay từ đầu năm 2017, Kết luận thanh tra Công ty Pepsico Việt Nam về việc công ty này gia công sản phẩm của Công ty TNHH Nước giải khát Kirin Việt Nam (Bình Dương) khi doanh nghiệp này chưa có Giấy chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp đã khiến dư luận bất ngờ,

Thời điểm bắt đầu hoạt động thanh tra Pepsico Việt Nam là ngày 7/9/2016 nhưng phải đến ngày 3/10/2016, Công ty TNHH Nước giải khát Kirin Việt Nam mới được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Bán, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương cho hay: "Về nguyên tắc, khi chưa có giấy chứng nhận (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - PV) mà đã sản xuất sản phẩm để Pepsico Việt Nam gia công là sai". Theo ông Nguyễn Văn Bán, việc làm sai này phải chịu xử phạt hành chính của nhà nước.

Không những thế, về vấn đề nhãn mác sản phẩm của Pepsico Việt Nam, theo ông Bán, việc chỉ đề “Sản xuất bởi Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, cao ốc Sheraton, số 8 đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM” là sai so với quy định của Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa.