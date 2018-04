Loài hoa đẹp không tì vết "vạn người mê" khiến dân mạng điên đảo

Hoa là món quà đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Các loài hoa không những đem lại nguồn cảm hứng sống bất tận mà còn là "liều thuốc an thần" cho những tâm hồn bị tổn thương bởi nó mang một vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng mà hiếm loại cây nào khác thể hiện hết được. Mới đây, những bức hình được một tài khoản ở Nhật Bản đăng tải trên mạng xã hội về loài có tên đặc biệt: hoa thiếu nữ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt like, share và comment của cư dân mạng. Theo đó, ở Nhật Bản, loài hoa này được gọi là "maiden", theo tiếng Nhật, đó là loài hoa thiếu nữ. Loài hoa thiếu nữ này còn được gọi là hoa hồng Nhật Bản hay hoa sơn trà, hoa trà, tên tiếng Anh là Camelia. Loài hoa trà khiến nhiều người trầm trồ vì vẻ đẹp khó cưỡng như thiếu nữ đang thời xuân sắc của mình. Những bông hoa sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết khiến ai cũng mê mẩn. Không ngớt lời khen gợi về vẻ đẹp của loài hoa này bởi theo nhiều người, vẻ đẹp của loài hoa hồng Nhật Bản này vừa cao nhã vừa cuốn hút. Với ống kính bình thường và thợ nghiệp dư, loài hoa này vẫn đẹp không chút tỳ vết nào. Không chỉ có màu hồng, loài hoa trà "vạn người mê" này cũng có nhiều màu như màu hồng, màu đỏ, màu trắng. Có một số loài đặc biệt còn có màu vàng. Ngoài ra, ở Nhật Bản, loài hoa này còn mang ý nghĩa hết sức đáng yêu, đó là loài hoa "trái tim anh đã thuộc về em". Cây hoa trà có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới và tập trung chủ yếu ở khu vực các nước Châu Á khí hậu mát cận nhiệt đới: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Hoa trà là cây thân gỗ, mọc thành bụi cao khoảng 1 – 2 mét. Lá hoa trà thuộc dạng lá đơn, xếp so le nhìn qua khá giống lá chè, mép lá có các khía màu xanh đậm và dày phiến. Cây có quả. Cành lá cây hoa trà không có gì đặc biệt, trông gần giống với cây chè. Nhưng cây trà lại có hoa đẹp đến kỳ lạ. Loại trà nào hoa cũng nhiều đến mức dày đặc cây, thường người trồng phải lảy bỏ bớt nụ đi. Mỗi hoa nở ra rất nhiều cánh. Hoa trà là loại cây thích đất chua, cây ưa ẩm mát do vậy nên tưới nước giữ ẩm hàng ngày, trồng cây nơi mát mẻ. Nếu muốn trồng hoa trà cần phải chú ý dùng lưới đen che nắng cho cây hoặc đặt cây dưới tán cây lớn, tránh để cây dưới ánh nắng trực tiếp. Ở Việt Nam, từ ngày xưa, hoa trà đã được giới sành chơi cây cảnh nước ta xếp vào dòng “kỳ hoa dị thảo” nên tục ngữ mới có câu “Vua chơi lan, quan chơi trà” là thế.

