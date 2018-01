"Lạc trôi" vào xứ sở toàn rau, củ quả siêu khủng ở Đà Lạt

Không chỉ được biết đến là thành phố mộng mơ với nhiều loại hoa rực rỡ, thành phố Đà Lạt còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi đây là vùng đất cho ra đời những loại rau củ quả độc lạ giống hoa mới lạ. Khi đặt chân tới những nông trang, vườn hoa quả độc, lạ ở thành phố Đà Lạt, du khách mới cảm nhận hết được sự độc, lạ tại đây. Hai trong số những khu vườn sở hữu nhiều loại củ quả độc, lạ không biết khiêm tốn và được khách tham quan thích thú nhất là khu vườn của ông Lê Hữu Phan (53 tuổi, Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) với những quả bí khổng lồ và anh Nguyễn Định (phường 8, TP. Đà Lạt) với giàn dưa hấu pepino treo lơ lửng và dưa leo Hà Lan dài vài chục cm. Một quả bí nặng khoảng 90kg của ông Lê Hữu Phan. Do cây đã quá già nên ông phải cắt dây và để chúng lên kệ được lót rơm. Ông Phan đang trồng thêm 2 cây bí nữa để kịp ra trái vào dịp Tết Nguyên đán. Không trồng những loại to lớn như ông Phan, anh Nguyễn Định lại trồng những quả dưa hấu pepino để du khách chiêm ngưỡng. Du khách có thể mua và ăn tại vườn với giá 70 nghìn đồng/kg. Bên cạnh dưa pepino, trang trại của anh Định còn có dưa leo Hà Lan, quả dài hơn 2 gang tay. Loại dưa này trồng 1 tháng đã cho thu hoạch, có thể thu hoạch trong 4 tháng, giá bán tại vườn từ 25 - 30 nghìn đồng/kg. Những dây treo dưa pepino khiến du khách tham quan thích thú. Nhiều người mua và ăn ngay tại vườn. Theo anh Nguyễn Định, pepino là loại dưa mới có vị thanh, lượng đường thấp,... thích hợp cho chế độ ăn giảm cân mang, lại làn da mịn màng cho phụ nữ. Hiện tại khu vườn của anh Định đã trồng lên tới 500 cây dưa pepino nhỏ để phục vụ nhu cầu chưng Tết cho du khách, giá mỗi cây 150 nghìn đồng. Khi mang về nhà du khách chỉ cần tưới nước và cắm 1 cây gỗ nhỏ để treo cây, tránh cây bị đổ do dây leo quá cao. Chị Hồng Hạnh, một trong những du khách đến từ TP. HCM đã mua 5kg dưa pepino trong vườn anh Định về làm quà biếu.

Không chỉ được biết đến là thành phố mộng mơ với nhiều loại hoa rực rỡ, thành phố Đà Lạt còn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước bởi đây là vùng đất cho ra đời những loại rau củ quả độc lạ giống hoa mới lạ. Khi đặt chân tới những nông trang, vườn hoa quả độc, lạ ở thành phố Đà Lạt, du khách mới cảm nhận hết được sự độc, lạ tại đây. Hai trong số những khu vườn sở hữu nhiều loại củ quả độc , lạ không biết khiêm tốn và được khách tham quan thích thú nhất là khu vườn của ông Lê Hữu Phan (53 tuổi, Hồ Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) với những quả bí khổng lồ và anh Nguyễn Định (phường 8, TP. Đà Lạt) với giàn dưa hấu pepino treo lơ lửng và dưa leo Hà Lan dài vài chục cm. Một quả bí nặng khoảng 90kg của ông Lê Hữu Phan. Do cây đã quá già nên ông phải cắt dây và để chúng lên kệ được lót rơm. Ông Phan đang trồng thêm 2 cây bí nữa để kịp ra trái vào dịp Tết Nguyên đán. Không trồng những loại to lớn như ông Phan, anh Nguyễn Định lại trồng những quả dưa hấu pepino để du khách chiêm ngưỡng. Du khách có thể mua và ăn tại vườn với giá 70 nghìn đồng/kg. Bên cạnh dưa pepino, trang trại của anh Định còn có dưa leo Hà Lan, quả dài hơn 2 gang tay. Loại dưa này trồng 1 tháng đã cho thu hoạch, có thể thu hoạch trong 4 tháng, giá bán tại vườn từ 25 - 30 nghìn đồng/kg. Những dây treo dưa pepino khiến du khách tham quan thích thú. Nhiều người mua và ăn ngay tại vườn. Theo anh Nguyễn Định, pepino là loại dưa mới có vị thanh, lượng đường thấp,... thích hợp cho chế độ ăn giảm cân mang, lại làn da mịn màng cho phụ nữ. Hiện tại khu vườn của anh Định đã trồng lên tới 500 cây dưa pepino nhỏ để phục vụ nhu cầu chưng Tết cho du khách, giá mỗi cây 150 nghìn đồng. Khi mang về nhà du khách chỉ cần tưới nước và cắm 1 cây gỗ nhỏ để treo cây, tránh cây bị đổ do dây leo quá cao. Chị Hồng Hạnh, một trong những du khách đến từ TP. HCM đã mua 5kg dưa pepino trong vườn anh Định về làm quà biếu.