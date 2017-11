Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan rừng nở bung đón Tết

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan rừng đã khó để hoa nở đúng như ý muốn vào những ngày Tết lại càng khó hơn đòi hỏi người trồng phải am hiểu cách chăm sóc của loài hoa này.

Với ước tính, hiện nay có khoảng 25.000 loại hoa lan có trong tự nhiên, và mỗi năm lại có thêm những loài lan mới được phát hiện. Hoa lan được xếp vào các họ thực vật có hoa lớn nhất.

Hoa lan rừng có nguồn gốc từ thiên nhiên. Đây là một loài hoa biểu tượng của nét đẹp vương giả, tinh tế và hiếm thấy nên được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, có thể nói đây là loài hoa khó trồng, chỉ có thể phát triển mạnh nhất ở những vùng có khí hậu nhiệt đới với điều kiện chăm sóc đặc biệt.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan rừng nở đúng dịp Tết không hề đơn giản. Ảnh minh họa Giá thể trồng lan rừng Để trồng lan rừng bước đầu tiên cần phải chú ý tới đó là chọn giá thể để trồng. Giá thể thích hợp nhất để trồng lan rừng đó là dùng gỗ và dớn. Đây là loại giá thể khá gần gũi với môi trường thiên nhiên. Môi trường sống cho lan rừng Là cây ưa ẩm, ưa bóng mát vì vốn sống trong rừng nên khi mang hoa lan rừng về cần phải chú ý tới vấn đề này. Bởi nếu chiếu quá nhiều ánh sáng trực tiếp hoa lan rừng rất dễ héo và chết dù cung cấp nước đầy đủ. Theo kinh nghiệm dân gian, muốn cho lan sinh trưởng tốt, môi trường thuận lợi nhất cho lan bám vào cây tươi nơi thoáng gió, ít ánh sáng chói. Chiết tách lan rừng mới mua về Đối với những người mới biết trồng lan rừng, khi mua những dòng lan về nếu là nguyên bụi lớn thì nên để như vậy mà trồng vào giá thể. Tuyệt đối không nên ham chiết tách cây dễ bị mất sức. Nếu không biết cách chăm sóc hoa lan rừng sẽ không thể sống. Một lưu ý nữa đó là khi cây mới mua về, nên quan sát bộ rễ, nếu trong bụi lan có cây con và đang có rễ non, nếu rễ còn tốt không bị bầm dập thì cố gắng giữ lại. Còn không bạn nên cắt sát gốc, chỉ chừa lại 1 phần rễ ngắn khoảng 1cm. Thời điểm không nên tiến hành chiết hay ghép cành lan rừng đó là vào khoảng tháng 7 hay tháng 11 vì thời điểm này rễ lan phát triển chậm, kích thước của cây lan con cũng nhỏ hơn nhiều so với những cây được chiết tách vào mùa Xuân. Muốn hoa lan rừng nở bung đón Tết cần phải đòi hỏi sự tỉ mỉ, chăm sóc cầu kỳ. Ảnh minh họa

Phân bón cho hoa lan rừng

Dù là lan rừng nhưng chúng cũng rất cần phân bón thường xuyên, nhưng không nhất thiết phải là các loại phân bón vô cơ mà đơn giản chỉ là nước vo gạo, nước hồ ao…Sử dụng phân vô cơ pha thật loãng trong hầu hết các giai đoạn. Khi thấy đầu thân chuyển sang tròn, cây không mọc thêm lá mới thì nên pha phân đặc thêm giúp cây có đủ dinh dưỡng hơn để phát triển.

Kinh nghiệm chăm hoa lan nở đúng Tết

Hiện đang là thời điểm thích hợp nhất để chăm sóc hoa lan rừng sao cho nở đúng dịp Tết. Để việc xử lý ra hoa như ý muốn, đầu tiên cần chọn những cây lan trưởng thành, đã ra hết lá non đưa vào một khu vực riêng. Sau đó dùng phân bón lá NPK phun một lần để kích thích cho cây lan ra hoa.

Sau 3-4 lần phun thì nhánh lan bắt đầu búng ra vòi hoa. Quan sát nếu thấy vòi hoa mọc ra thì tiếp tục bón phân bón lá theo tỷ lệ đậm đặc hơn nhằm kích thích cho vòi hoa phát triển dài, màu sắc hoa sáng đẹp, rực rỡ và lâu tàn, ít bị bệnh thối hoa. Sau khi thay đổi phân bón được khoảng 45-50 ngày hoa sẽ nở bung đúng dịp.

Thường thì cứ sau mỗi đợt ra lá, lan lại nghỉ ra lá một thời gian (trên cây không còn lá non), nếu giai đoạn này xuất hiện sớm trước cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch (thời điểm xử lý phun phân “kích” cho cây lan ra bông) thì có thể kìm giữ cây lan luôn ở tình trạng không có lá non bằng cách dùng phân bón lá NPK phun 6-7 ngày/lần. Giai đoạn xử lý ra hoa kết thúc khi phần lớn các cây hoa lan có phát hoa non khoảng 2-5cm.